Tegnap a világ egyik legfejlettebb egészségügyi rendszerével rendelkező országa, Kanada teljes körű jóváhagyásban részesítette a Janssen koronavírus elleni vakcináját. Ez azt jelenti, hogy immáron nem csak vészhelyzeti alkalmazásra engedélyezett a védőoltás.

Az engedélyező hatóság az általunk is már ismertetett ENSEMBLE vizsgálat alapján adta ki a végleges, mindenre kiterjedő jóváhagyást. Ebben a vizsgálatban 43 000 ember vett részt, melynek során a védőoltás 85 százalékos védelmet nyújtott a koronavírus által kiváltott betegség súlyos, kórházi kezelést igénylő lefolyása ellen. A vizsgálatot három földrész nyolc különböző országban folytatták le, ami azért jelentős, mert így biztosabbra vehető, hogy világszerte hatékony az oltás, különböző országok különböző járványügyi helyzete és eltérő egészségügyi rendszere, illetve nagymértékben különböző egészségi állapotban lévő állampolgárai számára is. Figyelemre méltó körülmény továbbá, hogy a vizsgálat jelentős részben, mintegy 35 százalékban vont be időskorú betegeket, illetve a résztvevők 40 százaléka szenvedett valamilyen krónikus betegségben.

A vakcina tehát körükben is hatásos volt. Ezzel a Janssen oltása a Pfizer és a Moderna után harmadikként kapta meg a teljes körű jóváhagyást Kanadában.

A hír minket is érint, ugyanis Magyarországon egyre többen érdeklődnek a Janssen-vakcina iránt. Hazánkba már hárommilliónál is több dózis érkezett, de a dolognak különleges jelentőséget az utazási szabályok adnak, mivel jelen állás szerint a Szputnyikkal beoltott páciensek jogi értelemben nem minősülnek védettnek a sok honfitársunk számára kívánatos úti cél országai szempontjából.

Az orosz védőoltást ugyan a világ 40 országában elismerik és használják is, de ezek alól számunkra fontos kivétel az Európai Unió és például az Egyesült Államok is. Honfitársaink közül ezért sokan harmadik oltásként a Janssen-vakcina iránt érdeklődnek, mivel ebből egy dózis is teljes védettségnek nyilvánul. A hivatalos magyar protokoll jelenleg nem ajánlja a Szputnyik Janssennel történő kombinációját, mivel mindkettő úgynevezett vektorvakcina. Hozzá kell tenni azonban, hogy a kérdést a gyártó megvizsgálta az emlékeztető oltás, vagyis több dózis vektorvakcina beadása után is.

A vizsgálatban a részt vevők két dózist kaptak a Janssen-vakcinából, és az elemzések szinte minden várakozást felülmúlóan jó eredményeket mutattak.

A Janssen tulajdonképpen érdekes alternatíva harmadik oltásként a Sinopharmmal beoltott egymillió magyar részére is. A Sinopharm-oltást ugyan a WHO jóváhagyta, és ennek megfelelően az Egyesült Államok kormányzata is hivatalos közleményben tudatta az utazni vágyókkal, hogy elfogadja azt, ennek ellenére azonban európai megítélése még mindig nem egyértelmű. Az Európai Unió államai ugyan a WHO tagállamai is egyben, sok esetben azonban nem világos, hogy elfogadják-e egy, az Európai Unióban hivatalosan el nem ismert vakcina védőhatását.

A Janssen-vakcinával kapcsolatban korábban felmerült, hogy igen ritkán ugyan, de okozhat egy súlyos betegséget, amely vérrögképződéssel és alacsony vérlemezkeszámmal jár. A kórkép szinte kizárólag 50 év alatti nőkben fordult elő, ezért részükre az amerikai CDC egy figyelmeztetést adott ki. Mindennek ellenére az amerikai és az európai uniós szakértői állásfoglalás szerint a vakcina adásának haszna messze felülmúlja annak kockázatait, a vérrögképződés veszélye rendkívül alacsony, kialakulásának lehetősége alacsonyabb, mint azoknál, akiket nem oltottak be, mivel maga a koronavírus-fertőzés is gyakran vérrögképződéssel jár.

A szerző allergológus és klinikai immunológus-szakorvos, c. egyetemi tanár.

(Borítókép: a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcinával oltanak a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontján 2021. június 5-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)