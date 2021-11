Tájfotót és repülést megörökítő videót küldtek a Mars-járók

A NASA mindkét Mars-járója, a Curiosity és a Perseverance is különleges felvételeket készített a vörös bolygón. Előbbi képeslapra illő fotót alkotott, utóbbi pedig sikeresen videóra vette, ahogy kutatótársa, az Ingenuity Mars-helikopter felszáll és repül.

A Curiosity a Mount Sharp (Éles-hegy) oldalából készített navigációs kameráinak segítségével két felvételt. A november 16-án reggel 8 óra 30-kor és délután 16:10-kor lőtt fotókon a fényviszonyok változásával létrejött kontrasztnak köszönhetően jól kirajzolódnak a táj részletei. Bár a szonda képes színes felvételek készítésére is, a most közzétett fotót a Curiosityt irányító csapat színezte ki utómunkával. A színek nem a valódi marsi látványt mutatják be, hanem azt, hogy a különböző napszakokban miként változik a horizont a vörös bolygón.

November 18-án hozta nyilvánosságra a NASA másik marsi roverének, a Perseverance-nek még egy szeptember 4-i felvételét, melyen a földi szondát kísérő Mars-helikopter, az Ingenuity látható a misszió szerint eddigi legösszetettebb repülésén.

Az Ingenuitynek változatos terep felett kellett repülnie nyolcméteres magasságban, hogy olyan fényképek készüljenek, melyeket a Perseverance-csapat felhasználhat a rover további útvonalának meghatározásában. Az 1,8 kilogrammos helikopter felszállását, repülésének egy részét, majd landolását a Mastcam-Z nevű eszközzel rögzítette a Perseverance 300 méteres távolságból. A közzétett videók közül [bal oldali kamera, szélesebb kép; jobb oldali kamera, közelibb, szűkebb kép] a jobb kamera felvételén még az is kivehető, ahogy a felszálló szonda rotorjai felverik a marsi port. A bal oldali, széles látószöggel rögzített felvétel viszont remek módon megmutatja, ahogy a Mars-helikopter a lézeres magasságmérője segítségével tartani képes a küldetése során elvárt 8 méteres magasságot.

Az Ingenuity összesen tíz nagy felbontású fényképet készített a repülése során a köves talajról, mielőtt visszatért volna a felszállási pontra. A szeptember 4-i küldetés után októberben a kínai Mars-járó mellett a NASA eszközei is kényszerpihenőre mentek, mivel a Mars túlságosan közel került a Naphoz, hogy rádiós kapcsolatot tartsanak fenn vele. Mióta helyreállt a kapcsolat, az Ingenuity többször is repült, utoljára november huszadikán.

(Borítókép: NASA)