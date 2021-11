Alig több mint egy hónapja maradt a magyar gyártó vállalatoknak, hogy áttérjenek egy korszerű, az egyedi energiafelhasználást mérő módszerre. Január 1-től minden, 100 kW feletti névleges teljesítményű berendezésnél kötelező lesz egyedi mérőeszközt alkalmazni, ennek hiányában a hatóság megbüntetheti a céget. A pontosabb mérésre épülő modern rendszerek csökkenthetik a vállalkozások kiadásait, így a büntetési tételek megelőzése javíthatja a rendszerek megtérülését. Mindemellett, a mérési rendszerek bevezetésének köszönhetően, nő a cég hatékonysága, versenyképesebb pozícióból csatlakozhat akár nívós nemzetközi beszállítói hálózatokhoz is. Az energiamenedzsment aktuális lehetőségeiről a 4iG szakembereivel, Hoffer Zoltán szenior szakértékesítővel és Kovács Gergely presales mérnökkel beszélgettünk.

Az ipari szereplőknek 2021. január 1-jétől kötelező lesz az energiafogyasztás mérése minden nagyobb teljesítményű gyártó berendezésnél, mit érdemes tudni az egyedi almérők felszereléséről?

Hoffer Zoltán: Két oldalról érdemes megközelíteni az energiamérést. Az egyik a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) rendelete, ami kötelezővé teszi az energiafelhasználás mérését, amit alapvetően energiagazdálkodási rendszer (Energy Management System, EMS) telepítésével lehet megoldani. A rögzített adatok alapján jelenteni kell, hogy egy adott gyári berendezésnek mennyi volt a valós energiafogyasztása. A rendszer bevezetésére a kiegyensúlyozott és jobban tervezhető elektromos energia költségeinek csökkentése érekében van szükség. Minden gyártó vállalat számára súlyos anyagi terhet jelenthet, ha a korábban kalkulált energiafogyasztás nagyobb lesz a vártnál, illetve, ha elmarad a vállalt mennyiségtől. A mérésből származó pontos információk segítenek a jövőbeni tervezések során megszüntetni ezt a kilengést. Az almérők felszerelésének elmulasztása büntetést von maga után, de ez is megelőzhető az említett megoldások telepítésével.

A másik oldalról megközelítve az almérők felszerelése nem csak a jogszabályi megfelelés és a pontos fogyasztási adatok követése miatt lényeges. Riasztási szintek határozhatók meg a rendszerben, például kiugró áramfogyasztás esetén a karbantartó csapat azonnali értesítést kaphat a jelzést küldő gép állapotáról, ennek köszönhetően a szervizelési beavatkozás még a gép termelésből kiesése előtt megkezdhető. Az általunk kínált megoldás egy komplexebb preventív karbantartási rendszer előfutára is lehet.

Kovács Gergely: A MEKH rendelet alapja az Európai Unió energiahatékonysági irányelve, iteratív folyamat révén kívánja növelni az egyes gépek és gyártósorok mérésével elérhető előnyöket. A mérés elmulasztásának jelenlegi büntetési tételei még nem elrettentőek, de ebben is várható változás.

HZ: Egy esetleges ellenőrzés során minden alkalommal bírságot kaphat a hatóságtól az a vállalkozás, ahol az elvárt fejlesztés elmaradt. A koronavírus-járvány miatt a rendszer bevezetésének türelmi időszaka kitolódott 2022-re, de hamarosan már az elvárt rendszerek között szerepelnek majd az almérők. Kezdetben elegendő a 100kW-ot elérő beépített névleges teljesítménnyel rendelkező gépek almérővel történő felszerelése, azonban 2023-ban már az 50kW, utána pedig a 30kW-os gépeknél is kötelező lesz az energiafelügyeleti rendszer. Egy pontosabb fogyasztási adattal rendelkező gyártó vállalat, versenyképesebb árazást alkalmazhat, amivel egy lépéssel a konkurencia előtt járhat.

További, a gyártáshoz kapcsolódó adataival pedig képessé válhat pontosabban kiszolgálni megrendelőinek, gyártástechnológiai és minőségbiztosítási szakértőinek, valamint a karbantartóknak az igényeit, jelentős versenyelőnyt lehet így szerezni. A 4iG rendszere moduláris, ami egyrészt azt jelenti, hogy nem csak az áram, hanem a víz, a gáz, illetve a levegő fogyasztása is hatékonyan mérhető vele; másrészt a későbbi fejlesztések, komplexebb rendszerek számára is megfelelő alapot jelentenek a most telepített részei.

Milyen megoldást nyújt a 4iG, hogy megkönnyítse az MEKH rendeletnek való megfelelést?

HZ: Műszaki csapatunk a felméréstől a kivitelezésig átvállalja az ügyféltől az energiamérő rendszerek integrációját, beszerelését és támogatását, bármilyen kérdéssel kapcsolatban állunk partnereink rendelkezésére.

Hogyan néz ki az integrációs folyamat?

HZ: Az első konzultációt követően helyszíni felmérést végzünk, meghatározzuk a végpontok kialakításához szükséges technikai feltételeket, ellenőrizzük az érintett gépeket. A felmérés alapján ajánlatot készítünk, amit a megrendelővel egyeztetve szabunk az egyedi igényekre és lehetőségekre.

KG: A telepített EMS rendszer együttműködik saját ipari keretrendszerünkkel, a 4iOP-val (for industrial Operations). Ennek a rugalmas platformunknak köszönhetően előrejelzéseket készíthetünk például egy eszköz várható meghibásodásáról, így elkerülhetők a nem tervezett meghibásodásokból, a váratlan leállásokból eredő, gyakorta jelentős károk és ütemezett, tervezett karbantartások lesznek helyette. Az ISO50001 minőségirányítási szabvány előírja a gyáraknak az energiamenedzsment szoftver használatát. Folyamatosan működtetett energiamenedzsment rendszerrel elkészíthetik a hatóságnak, illetve gyakran a megrendelőknek is szükséges riportokat, időt és költséget takaríthatnak meg.

Egy mai magyar gyár mekkora költségmegtakarítást érhet el az energiafogyasztás optimalizálásával?

HZ: Ahogy korábban is említettem az áram mérése csupán a kezdet, a víz, gáz, valamint levegő mennyiségének monitorozása és tervezhetősége az eddigieknél sokkal tudatosabb gyártást tesz lehetővé. A visszacsatoló rendszerek nélkül az előállított termék költségigénye pusztán egy becsült adat konkrét információk nélkül. A pontos adatok ismerete értéket teremt és javítja a költséghatékonyságot, a tervezhetőséget.

Mennyire keresik ezeket a rendszereket?

HZ: Rendszeresen kapunk megkereséseket az EMS bevezetésére. A tapasztalatom az, hogy a vállalatok eltérően viszonyulnak ehhez a folyamathoz. Egyre nagyobb az igény az energia tudatos felhasználására, ami mérhető megtakarítást hoz és fontos eszköze a klímaváltozás elleni harcnak, ezzel jövőnk kulcsa is egyben. Minél több vállalkozás lép az adatok és az energia tudatos felhasználása felé vezető útra, annál nagyobb az esély a gyárak versenyképességének növelésére és a kényszerű üzemleállások csökkentésére.

Út a hatékonyabb energiafelhasználás felé Hoffer Zoltán: A minőség javítása érdekében egyre fontosabbá válik az adatok tudatos felhasználása az ipari szektorban is. Azokban a gyárakban, ahol még nem indult meg a digitális átalakulás, a gépek ugyan teszik a dolgukat, de nincs adatszerű visszajelzés arról, hogy mennyire hatékonyan dolgoznak. Az ipari fejlettség szintlépése nyomán az informatika egyre közelebb kerül a gyártósorokhoz. A korábban is rendelkezésre álló adatok a digitalizációnak köszönhetően sokkal jobban felhasználhatók, dashboardokba (irányítópultokba) építhetők. A részletes adatok alapján a gyárvezetők, döntéshozók pontosabb képet kaphatnak a gyártás folyamatáról. Általános trend, hogy miközben csökken az emberi erőforrás, egyre nagyobb az igény az adatok tudatos felhasználására és a minőségi munkavégzésre. Kovács Gergely: Az ipari forradalmaknak négy szakaszát különíthetjük el. Az első ipari forradalomban a kézi munkafolyamatok gépesítése kezdődött meg, így kialakult a gyáripar. A második szakaszban megjelent a villamosítás, a harmadik ipari forradalomban megjelentek a számítógépek előfutárai, majd ezt követte a közelmúlt újabb vívmánya, az automatizáció. Nehéz elkülöníteni az ipar 3.0-át az ipar 4.0-tól, gyakran az ügyfelek sem tudják, hogy mikortól hívhatjuk a digitalizált gyártást ipar 4.0-ás rendszernek. Az adatok összegyűjtése és azok gyártásirányítási rendszerbe szervezése az a többlet, amit az ipar 4.0 nyújt. A kulcs a flexibilis gyártás, amikor képesek vagyunk azonnal reagálni a vevői igényekre és az adatok tükrében szervezhetjük át a gyártási folyamatainkat.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a 4iG NYrt. közreműködésével jött létre.