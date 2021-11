Őszi kampányában kézzelfoghatóbbá igyekszik tenni a fenntarthatóság témakörét az E.ON Hungária Csoport, hogy a városi emberek közelebb kerüljenek a mindennapi életükből egyre inkább kiszoruló természethez, illetve a zöld energiaforrásokban rejlő lehetőségekhez. A cél az, hogy emlékeztessék az embereket arra, milyen fontos a természettel való aktív kapcsolat, és környezettudatos gondolkodásra inspirálják őket.

Ennek érdekében az ACG reklámügynökséggel együttműködésben különleges, zenélő installációkat hoztak létre Budapest két forgalmas, zajjal és légszennyezettséggel terhelt pontján, a Széna téren és a Szent Gellért téren. Az ott található villamosmegállókat földlabdás élő növényekkel, többek között borostyánnal, csarabbal és erdei mohával díszítették fel.

A különleges villamosmegálló nem csak a járókelők körében aratott sikert: az installáció a kreatív és rendhagyó outdoor megoldásokat elismerő 2021-es Arany Penge/JCDecaux Innovate Awards arany díjazottja lett. A végeredmény amellett, hogy látványos és természetközeli, zenei élményt is nyújt:

a megállókban a növények biorezgéseiből generált dallamokat hallhatunk.

„Ahogy nekünk, embereknek, úgy minden növénynek is van egy saját rezgése. A növény által keltett rezgést a levelére és a gyökeréhez helyezett szenzorral, a »Music of the Plants« nevű eszköz segítségével rögzítettük. A készülék képes a növények biorezgéseit előbb MIDI-adatokká, majd dallamokká alakítani. Az így létrejött élőnövény-zenét olyan helyen játszottuk le, ahol a városiak a legkevésbé sem számítottak rá: Budapest forgalommal, légszennyezéssel és zajjal terhelt pontjain” – avatott be a projekt részleteibe Maróti Tímea, az ACG kreatívja a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Akik nem használják az érintett villamosvonalakat, de szívesen meghallgatnák a növények által keltett zenét, online megtehetik.