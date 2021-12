Magyarország népességarányosan első helyen áll a koronavírus elleni harmadik oltások számát tekintve. Sajnos ugyanez igaz a koronavírusos halálesetek számára is az utóbbi egy hétben.

Az Our World in Data keddi összesítése szerint Magyarországon száz főre vetítve már 26,56 embernek beadták az oltást, amivel listavezetők vagyunk az Európai Unióban. A világ összes országát nézve a listát Izrael vezeti 43,94-es értékkel, ahol először kezdték el az emlékeztetőoltások beadását.

Az Európa Unión belül a második helyen Málta áll. Az onnan érkező keddi adatokat még nem dolgozták fel, de hétfőn 23,35-nél álltak és jóformán kizárt, hogy egy nap alatt három egységgel nőjön az érték. A harmadik helyre Ausztria került 21,81-es értékkel. Az uniós átlagérték mindezeknél jóval alacsonyabb számon, 9,86-nál áll.

A rossz hír az, hogy a harmadik oltáshoz hasonlóan a halálozások számában is listavezetők lettünk az unióban. Ugyancsak az Our World in Data oldalán látható az, hogy egymillió főre vetítve hányan haltak meg egy-egy országban az utóbbi hét napban.

Ez az érték a negyedik hullám dinamikájából következőleg már hetek óta nő Magyarországon és most elérte a 17,47-et. Ennyire magas csak három országban, Romániában, Bulgáriában és Lettországban volt a mutató az utóbbi időben. Ezekben az országokban viszont már tetőzött a járvány és csökken a halálozások száma, viszont Magyarországra ugyanez még nem mondható el.

Ha a járvány kezdete óta regisztrált halálozásokat nézzük egymillió főre vetítve, akkor abban a mutatóban második helyen állunk. A listát Bulgária vezeti (4126 fő), ezt követően jön Magyarország a 2. helyen (3583 fő). Az uniós átlag ennek kicsivel több, mint a fele, 1892 fő.

A járvány kezdte óta regisztrált, egymillió főre vetített részletesen elérhetőek a Worldometeres oldalán is.