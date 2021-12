Atomreaktort telepítene a NASA a Holdra

Bár az új Holdra szállás, úgy tűnik, egy évet biztosan csúszik, az Artemis-program előkészítésének részeként a NASA és az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának Idaho Nemzeti Laboratóriuma pályázatot írt ki, amelyre 2022. február 19-ig várják a terveket egy, a Hold felszínére telepíthető nagy teljesítményű, a Naptól független erőműhöz.

A pályázat szerint egy olyan fissziós, dúsított uránnal működő hasadási reaktort szeretne a NASA az égitestre telepíteni, amely legalább tíz évig működőképes és óránként 40 kilowattnyi energiát termel. Természetesen az erőmű tervei mellett az annak fenntartásához és működtetéséhez szükséges eszközökre és megoldásokra is várják az ötleteket. A beadott pályaműveknek ezek alapján tartalmazniuk kell

a nukleáris energiát felhasználható energiává konvertáló rendszer terveit,

egy önálló hőmérséklet-szabályzóét, amely a reaktor állandó hőmérsékletének fenntartása mellett alkalmazkodik a holdi időjáráshoz (tehát a mínusz 23 Celsius-fokos átlaghőmérsékletet és az akár több száz Celsius-fokos hőmérséklet-ingadozást is),

és az elvárt 40 kWh teljesítmény energiaelosztó rendszerét.

Ha valaki ezek alapján kedvet kapott hozzá, hogy nukleáris reaktort tervezzen a NASA-nak, annak még be kell tartania pár kitételt. Ilyen például, hogy az egész nem lehet nehezebb, mint hat tonna, mert ez a maximális teher, amit hordozórakétával célba tudnak juttatni. A rakétán történő szállítás miatt az alapterület mérete is szigorúan megszabott, 4 × 6 méteres lehet maximum. Szerepel még az elvárások között egy arra vonatkozó kitétel is, hogy az erőmű képes legyen önállóan ki- és bekapcsolni, ezek a folyamatok ne igényeljenek kötelező emberi jelenlétet.

A NASA víziói között van az is, hogy az asztronauták távolról, az Artemis-program Holdra szálló űrhajóinak vagy holdkompjainak fedélzetéről irányítják majd a reaktort. Felmerült egy mobil rendszer fejlesztése is, amelynek segítségével a reaktort a Holdnak azon pontjaira vihetnék, ahol éppen szükség lenne rá.

Amennyiben papíron sikeres tervet kap a NASA, a pályázat nyertesének tervei alapján pedig elkészül a reaktor, azt még itt, a Földön össze fogják szerelni. Próbaüzemet azonban nem tartanak, a közzétett felhívás alapján a reaktor indítását már a Holdon végeznék el.

Az Idaho Nemzeti Laboratóriumnak már több közös projektje is volt az amerikai űrügynökséggel a korábbiakban, legutóbbi ilyen a jelenleg a Marsot kutató Perseverance rover rádióizotópos energiarendszerének fejlesztésében való részvétel. A Perseverance a plutónium-238 természetes bomlása során keletkező hőt alakítja elektromos energiává. Az Energiaügyi Minisztériumnak pedig van tapasztalata már a magánvállalatokkal közös nukleáris reaktor fejlesztésében is, például a moduláris és mobil erőművek fejlesztésében.

A nukleáris energia űrben történő felhasználásának ötlete nem új keletű dolog, az oroszok és az amerikaiak is terveztek, sőt földi keretek között kísérleteztek is például atommeghajtású űrhajókkal.

(Borítókép: 3D-nyomtatott holdbázis az Európai Űrügynökség [ ESA] illusztrációján. Fotó: ESA / Foster + Partners)

