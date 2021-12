Benjamin Franklin-érmet kapott Karikó Katalin

Élettudományok kategóriában Karikó Katalin kapja kutatótársával, Drew Weissmannal megosztva a 2022-es Benjamin Franklin-érmet – jelentette be a philadelphiai Franklin Intézet. Az intézet szerint a két szakember munkája lehetővé teszi az mRNS biztonságos, hatékony és életmentő vakcinaplatformként történő használatát a fertőző betegségek, köztük a Covid–19 megelőzésére.

A philadelphiai Franklin Intézet 1824 óta tiszteleg Benjamin Franklin öröksége előtt azzal, hogy kitüntetéseket adományoz a tudományos és a mérnöki munka kiemelkedő teljesítményeiért. Az Egyesült Államok legrégebbi átfogó tudományos és technológiai díjaként az intézet több mint kétezer úttörő tudóst, mérnököt, feltalálót ismert el a világ minden tájáról.

Az elismerésről beszámoló Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közleménye szerint a philadelphiai intézet 2022. május 5-re tervezett díjátadó ünnepségén összesen kilenc kategóriában jutalmazza a tudomány, az ipar és az üzleti élet 13 mai úttörőjét. Karikó Katalin az mRNS-sel kapcsolatos munkáját az SZTE kutatóprofesszoraként is folytatja.

Karikó Katalint Philadelphia legbefolyásosabb személyiségének is megválasztották. Neve és életútja a 2021 november végén nyilvánosságra hozott The 76 Most Influential People in Philadelphia rangsor élén olvasható. A listán a jövő meghatározásában szerepet játszó 76 személy szerepel.

Karikó Katalin az utóbbi hónapokban egyre több díjat zsebelt be kutatásáért, amely óriási segítséget nyújtott az mRNS-vakcinák kifejlesztéséhez. Legutóbb az idei John Scott-díjat ítélték oda neki és társának. Ezen kívül neki ígérték oda Európa legjobban dotált kitüntetését, a transzlációs orvoslás 2022-es Jeantet-Collen-díját.