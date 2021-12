Nobel-díjas állatorvos tart előadást Szegeden

Peter C. Doherty Nobel-díjas ausztrál immunológus és állatorvos előadását is meghallgathatják a Nemzeti Tudós Akadémia elnevezésű tehetséggondozó program növendékei és hallgatói a Szegeden pénteken kezdődő találkozón – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizenhetedik találkozóján Peter C. Doherty The Long and Short of Covid–19 címmel tart előadást. Az ausztrál kutató és Rolf M. Zinkernagel közös munkáját 1996-ban ismerték el Nobel-díjjal annak felfedezéséért, miképp ismerik fel az immunrendszer T-sejtjei a vírusokat és baktériumokat.

A háromnapos rendezvényen a program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben részt vevő mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató díjat, melyet idén Czikkely Mártonnak ítéltek oda az antibiotikum-rezisztenciához kapcsolódó kutatásaiért.

A programot, amely ősztől a Nemzeti Tudós Akadémia nevet viseli, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát.

A hazai és nemzetközi mentorok részvételével, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával zajló program már nyolcadik éve sikerrel működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.