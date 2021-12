Jelezni fogja a Zoom, ha elsunnyogjuk a céges meetinget

A Zoom egy új funkció révén hamarosan azt is ki fogja jelezni, hogy ki nem lépett be azok közül a felhasználók közül, akik meghívott kaptak egy meetingre.

Ehhez viszont arra is szükség lesz, hogy a program működése össze legyen hangolva az Google és Outlook fiókokkal, és hogy ezek valamelyikén keresztül továbbítsa a meghívót a találkozó házigazdája. Ha a meghívót így küldik ki, akkor a felületen egy külön fülben lesz látható az, hogy kik azok, akik megkapták ugyan a levelet, de nem jelentek meg.

A Zoom szerint azoknak, akik nem jelennek meg, egy hívással vagy chat üzenettel egyből lehet is jelezni majd, hogy rájuk is várnak. Béta üzemmódban már tesztelik is az új funkciót, vagyis aki el akarja lógni a kötelező, adott esetben több tucat vagy több száz fős céges online meetinget, annak jó lesz majd vigyáznia.

(via Gizmodo)