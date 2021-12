Bárki letöröltetheti a róla készült fotót Twitterről

Fontos újítást vezet be a magánszféra védelme érdekében a Twitter, jelentette be a cég. Ennek értelmében ezentúl bárki jelezheti, hogy olyan fénykép jelent meg róla a közösségi felületen, melyre nem adott előzetesen engedélyt, a Twitter pedig eltávolíthatja ezt a fényképet. A közszereplők kivételt képeznek az automatikus törlés alól, de az összes ilyen jellegű kérés esetén a közösségi platform súlyozni fogja a kép kontextusát, hírértékét, illetve azt, hogy nyilvános beszédtéma lett-e körülötte a platformon.

A közösségi oldal november 30-án jelentette be, hogy életbe léptetik a változtatást, amely kiegészíti a korábbi szabályzatot. Eddig a Twitter csak azokat a fotókat távolította el felületéről, melyek személyes adatokkal, okmányokkal éltek vissza, megszégyenítő helyzetet, vagy meztelenséget ábrázoltak. Utóbbiak a közszereplőket ábrázoló fotókra is vonatkoztak az eddigiekben is, írja a Verge.

A lépéssel az a célja a Twitternek, hogy segítsék az online privátszféra védelmét, és megelőzzék a netes zaklatást. A cég szerint képekkel és videókkal érzelmi, akár fizikai kárt okozhatnak, a veszélynek pedig főként a nők, aktivisták, és kisebbségi közösségek tagjai kitettek.

A Twitterhez beérkező kéréseket a különböző képek eltávolításáról egy moderátorcsapat fogja feldolgozni, így a fentebb írt szempontok alapján történő mérlegelés és a képek eltávolítására vonatkozó döntés is az ő kezükben lesz.