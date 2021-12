A Viagra segíthet az Alzheimer-kór kezelésében

Amerikai agykutatók szerint az impotencia elleni Viagra tabletta hatásos kezelés lehet az Alzheimer-kórban szenvedők számára – adta hírül az MTI a BBC cikke nyomán.

A Nature Aging folyóiratban jelent meg egy tanulmány, melyben clevelandi kutatók a Viagra az agyban okozott hatását vizsgálták. A sejtek tesztelésekor kiderült, hogy a gyógyszer néhány olyan proteint vesz célba, melyek közrejátszanak az Alzheimer-kór kialakulásában. A kutatók egy mintegy hétmillió beteg hat évet átfogó adatait tartalmazó adatbázist is elemeztek, és kiderült, hogy azoknál a férfiaknál, akik Viagrát szedtek, alacsonyabb volt a demencia ezen formájának kialakulására a kockázat.

A kutatók szerint az eredmény érdekes, de további vizsgálatok szükségesek. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a Viagra hatásos mint Alzheimer-kór elleni gyógyszer, azzal egyszerűbb és olcsóbb megoldást biztosíthatnak a kór ellen, mintha egy vadonatúj gyógyszert kellene kifejleszteni.

Mint ismert, a szildenafil hatóanyagot tartalmazó Viagrát eredetileg szívgyógyszernek tervezték, mivel az erek ellazításával vagy tágításával javítja a véráramlást. Később fedezték fel, hogy a szervezetben máshol is hasonló hatást fejt ki, többek között a pénisz artériáiban, és ezért sikeresen kezeli a merevedési zavarokat.

A szildenafilnak azonban még további felhasználási módjai is lehetnek. Férfiaknál és nőknél is alkalmazzák már például a pulmonális hipertóniára, vagyis a tüdő megromlott vérellátásának kezelésére. A közelmúltban azt is vizsgálták, hogy a hatóanyag segíthet-e a vaszkuláris demenciában, a demencia második leggyakoribb formájában szenvedő pácienseken.

A Nature-ben megjelent tanulmány eredményei arra utalnak, hogy az Alzheimer-kórnál is sikeres kezelési mód lehet. A clevelandi kutatócsoport megállapította, hogy a gyógyszer normálisnál nagyobb mennyiségű alkalmazása javította az agysejtek növekedését, és csökkentette az Alzheimer-kór okozójának tartott fehérjelerakódások képződését az emberi szövetekkel végzett laboratóriumi kísérletekben.

A kutatás következő fázisában véletlenszerű klinikai teszteket végeznek az elmélet bizonyítására és a szildenafil Alzheimer elleni klinikai alkalmazásának igazolására. A kutatás szakértői hangsúlyozták, további vizsgálatok szükségesek, s bár a tanulmány adatai tudományos szempontból ígéretesek, senki ne kezdjen egyelőre Viagrát szedni az Alzheimer megelőzéséért.

