Vigyázni kell Elon Muskkal

Az Európai Űrügynökség (ESA) vezetője arra biztatja a kontinens vezetőit, hogy ne segítsék elő Elon Musk űrgazdaságot uraló törekvéseit, és figyelmeztet, hogy a közös cselekvés hiánya miatt a milliárdos „maga alakíthatja a szabályokat”, írja a Financial Times.

Josef Aschbacher, a szervezet főigazgatója elmondta, hogy az, hogy Európa készségesen támogatta Musk Starlink nevű műholdas internetprogramját, akadályozza, hogy a régió vállalatai hasznot hajthassanak a világűr gazdasági hasznosításából.

Az űr jóval szűkösebb lesz a felhasználható frekvenciák vagy föld körüli röppályák számában. Európa kormányainak együtt kell cselekedniük, hogy az itteni szolgáltatók egyenlő lehetőségeket kapjanak a piacon

- mondta el Aschbacher.

Németország már kérvényezte a Nemzetközi Távközlési Tanácstól, hogy 40 ezer műhold kapjon engedélyt a Starlink frekvenciatartományának használatára. Elon Musk az Egyesült Államok felügyelőszervén keresztül már több mint 30 ezer műholdra kapott engedélyt.

Ebben az évben Musk Spece X nevű cége az idén 30 milliárd dollárt költhet a Starlink fejlesztésére.

Aschbacher szerint a Starlink már most is akkora, hogy a szabályozóknak és a versenytársaknak is nehéz lesz a nyomába érni.

Egyetlen ember birtokában van a világ aktív műholdjainak a fele. Gyakorlatilag ő írja a szabályokat. A világ többi része, Európát is ide értve, nem reagál elég gyorsan,

közölte a főigazgató.

Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok hatóságait

nem csupán a gazdaság növekedése érdekli, hanem a dominancia is bizonyos szektorokon belül. Ez nagyon, nagyon, nagyon tisztán látható. És nagyon nagy erővel csinálják.

