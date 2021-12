Egy jó macskával megelőzhető a szalmonella és agyhártyagyulladás is

A legtöbb embernek az egérről egy aranyos ki rágcsáló jut az eszébe, amit csak megerősítenek a népszerű mesék, rajzfilmek, azonban ez az állat jóval nagyobb gondot is tud okozni annál, mint hogy kirágja a lisztes zsákot, vagy a padlóra piszkít, akár az emberre életveszélyes fertőzés hordozója is lehet.

A téli hidegben az egerek is szeretnek a meleg épületben menedékre lelni, így gyakran előfordulhat, hogy behúzódnak a házak, lakások pincéibe, padlásaira. Sokan fogták már a fejüket, amikor a pincébe meglátták az egér rágta holmijaikat, ám nem is ez, amitől igazán tartani kell a rágcsálóval kapcsolatban.

Az egerek ürüléke, orrváladéka, vagy nyála útján terjeszti a fertőző agyhártyagyulladás (Lymphocytas choriomeningitis, LCM) vírusát, ami a szennyezett élelmiszeren, esetleg vízen keresztül, vagy (ritkábban) az egér érintésével jut az ember szervezetébe.

Ezért óvatosan kell eljárni, amikor ezen állatok piszkával szennyezett tárgyakat takarítjuk, és ha valaki egérjárta helyiséget, kamrát, fészert, magtárat, takarít, ajánlatos szájmaszkot feltennie, mert a szálló por is tartalmazhat vírussal szennyezett egérürüléket.

A másik komoly probléma, ami felmerül az egerek lakta helységekben a szalmonella baktérium,

ugyanis az apró négylábúak bejárják a hulladéktárolókat, érintkeznek a talajjal, trágyával, nem éppen higiénikus környezetben mozognak, így a szőrükön sokféle szennyeződést hordoznak. Szervezetükbe többfajta kórokozó kerül ilyen módon, a már említett vírusokon kívül baktériumok is, például a salmonellosis baktériuma. Ezek a nyálukkal, orrváladékukkal, vizeletükkel, ürülékükkel együtt kerülnek ki, és fertőzhetik meg az érintett élelmiszereket, majd azokon keresztül az azt fogyasztó embereket is.

Bármilyen mókásnak is tűnik, az egerek ellen az „ősi ellenség” egy macska rendkívül hasznos lehet, ami az ellátásért cserébe az egész napos lustálkodás mellett, azért gondoskodik is az egérproblémánkról. A bátrabbak akár kifejezetten erre a célra nevelt vadászgörényt is vásárolhatnak, illetve felvehetjük a harcot mechanikus csapdákkal, és különféle irtószerekkel is.

(via HáziPatika)