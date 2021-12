Viking hajótemető nyomait találhatták meg Norvégiában

Egy csoport hosszúházat találtak norvég régészek egy Oslótól délkeletre, a svéd határ közelében fekvő Gjellestadban folyó ásatáson, adta hírül az MTI.

A késő vaskori építményeket egy 2018-ban felfedezett viking hajó közelében találták, a hosszúházakat talajradar segítségével fedezték fel. A település központi szerepet tölthetett be a térségben a vaskorban, erre utalhat az épületek mérete is, a házak közt van ugyanis egyike a legnagyobbaknak, melyeket eddig megtaláltak Skandináviában: az épület 60 méter hosszú és 15 méter széles. A régészek még dolgoznak rajta, hogy megfejtsék, milyen szerepet töltött be a település a maga korában.

A talajradaros vizsgálatokat ősszel kezdték meg Gjellestadban, eddig negyven hektárnyi területet fésültek át a viking hajótól délre, keletre és északra haladva. Sigrid Mannsaaker Gundersen, a kutatócsoport egyik régésze elmondta: egyelőre nem tudják, hogy pontosan hány évesek lehetnek a házak vagy mi lehetett a funkciójuk. Ezeket a kérdéseket azután tudják majd megválaszolni, ha kiássák a leleteket.

A Science Norway egy korábbi cikke szerint a helyszín szolgálhatott viking hajók temetőjeként is.

Az épületek maradványainak közelében több kiszántott sírhalmot is találtak, ezek viszont nem okoztak meglepetést a régészeknek, tudták, hogy ilyen leletek előfordulnak a környéken. A sírok feltárása fontos lehet Gjellestad és a környék történelmének szempontjából.