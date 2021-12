Nem teljesít elég jól a Pfizer-vakcina a kisgyerekeknél, három oltásra lesz szükség

A Pfizer pénteken újabb adatokat osztott meg arról, hogy miként teljesített a vakcinájuk a hat hónaptól öt évig terjedő korosztályban. Ezek fényében úgy fest, hogy ebben a korosztályban három dózisra is szükség lehet a védettség kialakításához.

Fontos tudni, hogy ebben a korosztályban mindössze 3 mikrogrammot kapnak oltásonként a gyermekek. Ez a mennyisége a tizede annak, amit a tizenkét éven felüliek kapnak, és alig kevesebb mint harmada annak, amit az 5–11 évesek kapnak (utóbbiak oltása szerdán kezdődött meg Magyarországon).

A Pfizer most közölte, hogy – a BioNTechhel közösen végzett – klinikai vizsgálatok adatai szerint a két 3 mikrogrammos oltás a legkisebbeknél nem váltotta ki a szükséges immunválaszt, ezért most azt tervezik, hogy egy harmadik oltást is beadnak a kísérletben részt vevő gyermekeknek. Ezt az emlékeztető oltást legkorábban a második oltás után két hónappal kaphatják majd a kisgyerekek. A Pfizer most publikált adatai azért érdekesek, mert Szlávik János infektológus főorvos nemrég azt mondta, hogy a gyerekeknél általánosságban még jobban is teljesít a vakcina, mint a felnőtteknél.

A gyógyszergyártó cég mindenesetre azt reméli, hogy

a harmadik oltás beadásával ebben a korosztályban is maximalizálni lehet az oltásból eredő előnyök mértékét a rizikófaktorokkal szemben.

Ha így lesz, akkor várhatóan 2022 első felében ebben a korosztályban is kérelmezik a vakcina engedélyeztetését az illetékes gyógyszerfelügyeleti hatóságoknál.

A Pfizer a hatásosságra vonatkozó adatok mellett azt is közölte, hogy

a vakcina a vizsgálati adatok szerint továbbra is biztonságosnak tűnik ebben a korosztályban is, nem jelentkeztek váratlan, eddig nem tapasztalt mellékhatások az oltás után.

Közleményükből ezen kívül az is kiderült, hogy egy másik vizsgálat keretében elemzik azt, hogy a 12–17 év köztieknél hatásos és biztonságos-e a harmadik oltás. E tekintetben a 30 mikrogramos, valamint a 10 mikrogrammos adaggal is kísérleteznek (mivel a 12 évesek pont határesetnek számítanak). Ez a vizsgálat jelenleg is folyamatban van 600 öntkéntes bevonásával.

