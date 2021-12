A holland hatóságok szerint radioaktív az 5G-ellenes nyaklánc, a DNS-t is károsíthatja

Holland szakértők kimutatták, hogy radioaktívak azok az 5G „elhárítására” képesnek tartott nyakláncok, amelyet a konteóhívők közül sokan viselnek azért, hogy elhárítsák maguktól a 5G-hullámokat.

A nukleáris biztonságért, illetve radioaktivitás elleni védelemért felelős holland hatóság, az ANVS összesen tíz különböző termékre adott ki figyelmeztetést.

Indoklásuk szerint ezek az úgynevezett kvantumnyakláncok akár az emberi szöveteket és a DNS-t is károsíthatják, ha sokáig viselik őket. Épp ezért azt javasolták, hogy aki ilyet vett, az inkább szabaduljon meg ezektől. A közleményben arra is emlékeztettek, hogy a törvények – a fennálló egészségügyi kockázatok miatt – tiltják is az ilyen termékek előállítását.

A jelentkező, szemmel is látható mellékhatások közt a bőrpírt sorolták fel. A hatóságok azt is közölték, hogy szerencsére a termékeknél csak viszonylag alacsony szintű radioaktivitást mértek, de aki hosszútávon, például egy évig viseli ezeket a nap 24 órájában, azoknál súlyos egészségügyi problémák jelentkezhetnek.

Az 5G technológia terjedésében sokan még mindig különféle összeesküvéseket látnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezzel szemben azt állítja, hogy az 5G biztonságos technológiának mondható és a hatásai semmiben sem térnek el attól, mint amit például a 3G-nél és a 4G-nél már tapasztalni lehetett.

(via The Guardian)