Találtak egy okot a tudósok, ami a meddőség mögött állhat

A fosszilis üzemanyagok égéséhez, illetve az ezáltal felszabaduló mérgező anyagokhoz is köthető az, hogy meddőség alakul ki az embereknél – állítják dán tudósok egy új kutatásban.

Az elmúlt 50 évben egyre kevesebb gyermek született Dániában és más iparosodott országokban is. Minden tizedik dán gyermek mesterséges megtermékenyítéssel születik az utóbbi időben. A kutatók szerint a jelenség az iparosodás kezdetéhez köthető. Most egy átfogó vizsgálatban azt nézték meg, hogy pontosan milyen változások is mehettek végbe a férfi- és női testben, amik csökkentették a termékenységet.

Az elemzésben egyértelmű nyomait találták annak, hogy

a fosszilis méreganyagok megjelentek az emberek testnedveiben és zsírszöveteiben.

Márpedig ezek az anyagok zavart okozhatnak a szervezet endokrin rendszerében, és a hormonok működését is befolyásolják.

Korábbi kutatások az állatoknál már bebizonyították, hogy ezek az anyagok valóban csökkenthetik a termékenységet. Ilyen jellegű vizsgálatokat azonban az embereknél nem lenne etikus végezni, de ezek a vizsgálatok beszédesek – mondta Niels Erik Skakkebæk, a kutatás vezetője, aki azt javasolta a tudományos világnak, hogy indítsanak újabb, részletes kutatásokat arra vonatkozóan, hogy a fosszilis méreganyagok mennyiben befolyásolják a termékenységet.

Hozzátette: mindemellett azt is alaposan meg kell vizsgálni, hogy

az életvitelben jelentkező változások – például a kevesebb fizikai aktivitás, a dohányzás, az elhízás, az alkoholfogyasztás és az étrendbeli változások – mennyiben befolyásolják a termékenységet.

(via The Guardian)