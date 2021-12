Újabb magyar gyógyszerkémiai kísérlet a Nemzetközi Űrállomáson

December 21-én újabb remdesivir-mintát küld a Nemzetközi Űrállmásra a magyar Innostudio a tavaly decemberi sikeresen végrehajtott gyógyszerkémiai kísérlet eredményének validálására.

A mintát a NASA 24. SpaceX Cargo Resupply (CRS-24) missziója keretében juttatják fel az ISS-re egy teherszállító Dragon űrkapszula segítségével. A keddre tervezett Cape Canaveral-i indításhoz az űrügynökség korábbi közleménye szerint 40 százalék bizonyossággal lesznek kedvezők az időjárási feltételek.

Az Innostudio első magyar cégként küldött a CycloLab Kft.-vel, a remdesivir segédanyagának elsődleges európai gyártójával, és a Japan Manned Space System Corporationnel (JAMSS) együttműködve gyógyszerészeti mintát az űrállomásra tavaly. A JAMSS biztosítja a vizsgálatokhoz a platformot.

Az első kísérlet eredményei pozitívak voltak, ezért szükséges a második, validáló kutatás is.

De miért kell ehhez az űrben tanulmányozni a mintákat? Azért, mert a speciális, Földön nem, vagy csak részben elérhető körülmények között – sugárzás, mikrogravitáció, hőmérséklet – egészen másként zajlanak le kémiai reakciók, olyan molekuláris kapcsolatok jöhetnek létre az anyagban, amit a bolygón nem tudnának tesztelni. A kísérlettel a remdesivir-SBECD kölcsönhatás mechanizmusát jobban megértik a kutatók, magyarázták el a tavalyi kísérlet kapcsán, így jelentősen nagyobb hatékonyságot érhetnek el, ami a gyógyszer jobb alkalmazhatóságát eredményezi. Például a gyógyszer használható lesz magas kockázatú célcsoportok, például covid-19 fertőzött vesebetegek kezelésére is.

A validálás sikeressége esetén az Innostudio fejlesztette eljárás más covid-elleni molekulák és hatóanyagok előállításához is használható lesz.

A magyar kísérlet mellett a Dragon űrhajón többek közt egy fehérjekristály-növekedési vizsgálathoz szükséges anyagok is vannak, amivel a remények szerint a rák kezelésére szolgáló gyógyszereken tudnak fejleszteni. Emellett egy kézi bionyomtató is kerül az ISS fedélzetére, amivel a tervek szerint egy nap majd közvetlen az emberi testen keletkezett sebre lehet „kötést nyomtatni”, illetve a Dragon szállítja az SPOCS programban részt vevő egyetemek diákjai által összeállított kísérleti csomagokat is.

(Borítókép: A CRS-24-hez használni tervezett Dragon kapszula. Fotó: NASA)