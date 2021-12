Már a fogkefe is rád szól, ha rosszul csinálod

Ami öt-hat éve még menő demó volt a kütyükiállításokon, az mára mindennapi valóság lett, az AI betört a szájhigiénia piacára is, egyre több olyan otthon is használható eszköz jelenik meg, melyek algoritmusok által vezérelve vezérelnek minket afelé, hogy jobban, igényesebben ápoljuk szánkat.

Ha a piac méreteit nézzük, tíz év alatt közel kétszeres növekedést jósolnak neki, erről az Indexen tavaly megjelent egy átfogó elemzés miértekkel és mikéntekkel, érdemes elolvasni. Ebben a cikkben az Oral-B iO 9-ről lesz szó, egy kilencvenezer forintos luxusfogkeféről, melyet a gyártó Procter & Gamble jutatott el a szerkesztőségünkbe, hogy próbáljuk ki, és írjunk róla, ha akarunk.

Az Oral-B az iO okosfogkefe termékvonalat 2020 elején mutatta be a CES kiállításon, három termékről van szó a családban: a 7-esről, a 8-asról, valamint a 9-esről. Ahogy a terméknévben található szám nő, úgy van több elérhető tisztítási program is a fogkefében, a 9-es hét módon tudja kitakarítani szánkat. A csúcsmodell egyedi tulajdonsága az is, hogy a dobozban az utazótok egyszerre töltő is, és valamiért ez a modell nem elérhető fehérben, csak feketében.

A doboz hatalmas és nehéz, a kicsomagolás inkább keltette bennem azt az érzést, ami egy új okosóra, fejhallgató vagy telefon kibontásakor van az emberben, mint amit egy új fogkefe idéz elő. A doboz tartalma

a markolat, értelemszerűen;

egy fogkefefej, ami az erős tisztításhoz való, az érzékeny fejet külön lehet megvásárolni hatezer forintért. A fej elhasználódására az applikáció figyelmeztet;

egy töltőkorong fali adapterrel. Ez mágneses, elég csak rátenni az eszközt és tölt, nem kell bajlódni azzal, hogy pontosan illesszük rá a markolatot;

egy műanyag utazós tok, ami egyben töltőként is használható, és amiben elfér a markolat egy fejjel;

az utazós tokhoz egy fali adapterrel együtt érkező töltő, ami sajnos egyedi szabvány, nem USB-C (Kedves Oral-B, tudom, hogy olvassátok ezt. Tipp a következő generációhoz: legyen rajta USB-C, hogy aki tényleg sokat utazik vele, ne kelljen, hogy külön töltőt is vigyen, hanem összedughassa telefonja, táblagépe, laptopja – szinte bármi, ami nem az iPhone-ja – töltőjével. Köszönöm!);

egy tároló két fogkefefej részére;

egy rakás papír és leírás, amikre szerintem semmi szükség, mert már a doboz külsején rajta van nagyban, hogy honnan és melyik applikációt kell letölteni (Android és iOS), így vélhetően a kutya nem fogja elolvasni a több száz oldalnyi dokumentációt, amikor az app kellemesen vizualizált környezetben amúgy is megmutatja, mit kell csinálni.

Az iO 9 esetén egyébként nem áll meg a doboznál az előbb említett érzés, a fogkefét első bekapcsolása után be kell állítani: ki kell választani a nyelvet (a fogkefében magyar nincs, az applikáció elérhető tökéletes minőségű magyar fordítással), majd csatlakoztatni kell mobiltelefonunkhoz az eszközt. A művelet nem bonyolult, a fogkefén két gomb van, a bekapcsolóval okézhatjuk le a LED kijelzőn megjelenő tartalmat, a másikkal meg böngészhetünk a lehetőségek között, a telefonon pedig elég csupán megnyitni az alkalmazást, az egyből felismeri a fogkefét.

Az applikáció amellett, hogy listázza a fogmosásaink időtartamát és azt, mennyire erősen nyomtuk oda a fogkefét, vizuális útmutatóval, illetve a fogkefébe épített nyomás- és gyorsulásmérő adataival együtt segít benne, hogy tényleg az összes fogunkról leszedjük a lepedéket. Aki nem akar mobillal járni fogat mosni, az természetesen használhatja a fogkefét, ilyenkor a markolat tetejébe épített LED fény vezeti: zölden világít, ha jól mossa a fogát az ember, lilás színnel, ha túl gyengén, pirosan, ha túl erősen.

Vannak elérhető kihívások is, amik hasonlóan ahhoz, ahogy az okosórák motiválnak minket több mozgásra, megpróbálnak jobb és minőségibb fogmosásra rávenni minket. A kihívások teljesítése után jelvényeket lehet szerezni. A játékok működési mechanizmusával történő motiválásra ( gamifikációra) én hajlamos vagyok pozitívan reagálni, az okosórák tesztelése során is ezeket élvezem a legjobban, így számomra inspiráló érzés volt látni, ahogy a markolatba szerelt kijelző rám kacsint, hogy ügyesen mostam meg a fogam.

Ha gyerekként lett volna egy ilyenem, ezerszer jobban élveztem volna fogat mosni még a krokodilos fogkrém nélkül is,

mert nem akartam volna, hogy szomorú fejecskével értékelje teljesítményem a fogkefém.

A tisztítási módok között alapértelmezettként a napi rutin van beállítva, de van lehetőségünk fogfehérítést segítő, nyelvtisztító, vagy a kellemesebb szagú leheletet elősegítő programokat is használnunk. Egyik nem zárja ki a másikat, kivéve, ha éppen egy kihívást teljesítünk. A cikk írásakor én épp a kéthetes Friss lehelet kihívásban voltam benne, ami beállította nekem a javasolt tisztítási módot, én pedig csak akkor válthattam volna másra, ha feladom a versenyt.

Hosszú távon – értsd negyedéves, féléves időtartamban – fogmosási trendjeinkről is kapunk részletes elemzéseket. Ezekből átfogó képet kaphatunk például arról, hogy berögzült-e valamilyen rossz szokás, mondjuk az, hogy nem mossuk meg kellően a bal felső nagyörlőket.

Jó, de ezek nagy részét a gyártó többi fogkeféje is tudja, így mi indokolja a többszörös árat? A válasz a kérdésre a fejet hajtó mechanikában keresendő. Az iO termékcsalád mágneses vezérlőrendszerrel van felszerelve, a gyártó szerint

bámulatba ejtő fogmosási élmény érdekében.

A valóságban ebből annyit érzékel egyszerű fogmosó, hogy kevésbé remeg a markolat és kevésbé hangosan zúg a fogkefe, mert nincs fizikai súrlódás az eszköz motorja és a rezgő, forgó fej között. Abszolút nem laboratóriumi körülmények között (a fürdőszobában) elvégzett tesztünk során egy appal (ezzel) megmértük az iO 9 és az Oral-B jóval megfizethetőbb, OxyJet típusú elektromos fogkefék hangját, a mérés szerint az iO 9 átlagosan 64 decibellel, míg a 13 ezer forint körüli elektromos fogkefe 75 decibellel zúgott. Utóbbi markolata ugyan jóval erőteljesebben rázkódott, a keltett hangzavar nem volt jelentős.

De mennyire tisztít jól, vagy jobban, mint egy hagyományos fogkefe vagy egy olcsóbb elektromos fajta? A tradicionális keféknél érzésre sokkal jobb a végeredmény, a fogak és az íny is tisztábbnak, frissebbnek hat, a szájszag is ritkábban volt vendég az eszköz folyamatos használata alatt. A megkérdezett fogorvos véleménye szerint a feledékenyeknek hasznos lehet az okosfogkefe és az alkalmazás nyújtotta segítség, és javíthat a szájhigiénián, viszont korántsem helyettesíti a rendszeres fogselyem, valamint szájvíz használatát. Az orvosi vélemény szerint lényeges leszögezni azt is, hogy egy hagyományos fogkefével is elérhető az a mértékű tisztaság, ami az elektromossal, minden a megfelelő fogmosási technológián múlik.

Hogy megéri-e az árát? Nehéz erre a kérdésre válaszolni, semmi sem zárja ki annak a lehetőségét, hogy kellő odafigyeléssel egy manuális vagy olcsóbb elektromos fogkefével is elérhető az a végeredmény, ami a méregdrága iO-val. Itt a technológiát és a körítést kell megfizetni, ami valakit lenyűgöz, mást pedig hidegen hagy, és lehet, hogy hosszú távon az utóbbi csoportba tartozók járnak jobban, hisz 22 évig vehetnek negyedévente új fogkefét az iO 9 árából. Úgy, hogy a plusz fejek árát még nem is vettük számításba.

(A termékteszthez az eszközt a gyártó küldte el az Index szerkesztősége számára, de a cikk tartalmába nem volt beleszólása.)

(Borítókép: Oral-B iO okosfogkefe és a hozzá tartozó támogató applikáció. Fotó: Kaszás Tamás / Index)