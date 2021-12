Cheatkódokkal okozott 9 millió dolláros veszteséget a World of Tanksnek

Bíróság elé állították Oroszországban azt a férfit, aki a felperes szerint mintegy 9 millió dolláros veszteséget okozott a World of Tanks és World of Warships online számítógépes játékokat működtető Wargaming belorusz fejlesztőcégnek.

A jekatyerinburgi vádlott, Andrej Kirszanov ugyanis 2015 óta több ezer, csalókodokból és a játékmenetet könnyítő botokkal megpakolt csomagot adott el a Cyber Tank és Cyber Ship nevű oldalain, amivel a vásárlók tisztességtelen előnyhöz jutottak más játékosokkal szemben, nem beszélve arról, hogy felrúgta a játékok saját, belső gazdasági rendszerét.

Egyes botok konkrétan automatizálták a játékot, átadva a mesterséges intelligenciának a kormányrudat, amivel egyszerűen nem lehetett felvenni a versenyt.

Az említett játékokban, mint ahogy azt a nevük is sejteti, tankokkal és hadihajókkal mennek egymásnak a játékosok, teljesítményüknek megfelelően jutnak a játékon belüli fizetőeszközökhöz és tapasztalati pontokhoz, amellyel újabb fegyverrendszereket és kiegészítőket vásárolhatnak szeretett páncélosaiknak.

Csakhogy Kirszanov meghekkelte a rendszert, és az olykor 80 ezer forintnak megfelelő összegért értékesített csaló csomagokkal felvértezett játékosok lehet, hogy mindenkit lealáztak a harcmezőn, de a veszteseknek kedvét is szegte az, hogy az esélytelenek nyugalmával lépnek be a virtuális összecsapásokba. Ezért sokan kiszálltak a játékból, a Wargaming pedig felhasználók tömegeit, velük együtt a járulékos nyereséget is elvesztette.

Még jó, hogy az orosz büntető törvénykönyvben ehhez is van vonatkozó cikkely, Kirszanovot rosszindulatú számítógépes programok létrehozásával, használatával és terjesztésével vádolják. A férfi elismerte bűnét, és állítása szerint megbánta tevékenységét. Az egyelőre nem világos, mit róhat ki rá az ügyében eljáró bíróság, ugyanis a per precedensteremtő, még nem volt példa ilyen esetre Oroszországban.

(Kommerszant)