Hirtelen nagyot nőtt a jég Északon

Az elmúlt évek legnagyobb kiterjedésű jégtakaróját mérte 2021 decemberének végén az Egyesült Államok hó- és jégkutató központja. Közel 13 millió négyzetkilométert fedett jég, ami az elmúlt 18 év második legnagyobb kiterjedése.

A meleg időjárás miatt még november végén is nagyon kevés jég volt a régióban, a tenger nagyon gyorsan, mindössze két hét alatt fagyott be. Az év utolsó harminc napjában 3,2 millió négyzetkilométerrel nőtt a jeges területek kiterjedése, emiatt több teherhajó is jég fogságába esett és hetekig vártak segítségre. Egy nukleáris meghajtású orosz jégtörő hajó kilenc hajóból álló konvojnak csinált utat hatezer kilométer hosszan.

Az északi-sarki jég rendszerint szeptemberben éri el minimumát, ami a téli kiterjedés harmada. A tél során a jég folyamatosan növekszik és márciusban van csúcson.

Tavaly nyáron nem csak a levegő, de a tenger hőmérséklete is magasabb volt a megszokottnál. A 2021-es minimum 4,724 millió négyzetkilométer volt, ami durván 1,6 millió négyzetkilométerrel kevesbb mint a sokéves átlag.

Fotó: Alexander Ryumin / Getty Images Hungary Orosz atommeghajtású jégtörő munka közben a Kara-tengeren 2019 márciusában

Az Északi-sark jégtakarója jelentős hatással van Észak-Amerika és Észak-Európa időjárására. A nyári jégminimum ezeken a területeken különösen sok csapadékot okozott.

Az elmúlt 18 év során csak 2014-ben volt nagyobb a jeges terület. Akkor 12,964 millió négyzetkilométert mértek, a jelenlegi 12,953 millió négyzetkilométerrel szemben. Azt megelőzően 2003-ban volt 13,3 millió négyzetkilométeres jégtakaró.

(Severe Weather Europe)