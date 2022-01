Megfejtették a HIV-ből kigyógyult betegek titkát

A vírus magát az immunrendszert darálja be, de vannak olyanok, akik gyógyszer nélkül is kigyógyultak belőle.

Vannak olyan emberek, akiknek a szervezete képes legyőzni a HIV-vírust antiretrovirális szerek és őssejtbeültetés nélkül, és képesek természetes úton kigyógyulni a fertőzésből. A páciensek nagyon kis csoportját jelentik ők, és a tudósok különleges képességük miatt elit kontrollereknek nevezik őket. Ketten közülük különösen híresek a tudományos irodalomban: ők a San Franciscó-i beteg és az Esperanza-beteg, mindketten nők.

A bostoni Ragon Intézet őket és egy elit kontrollerekből álló 58 fős csoportot vizsgált. A Science Translational Medicine című szaklapban közölt kutatásukból kiderül, hogy a különleges képességnek több kulcsa van. Az egyik az erőteljes immunválasz, a másik a vírus gének közé íródásának minősége.

Beiratkoznak

A San Franciscó-i beteg 1992-ben fertőződött meg, és évtizedekkel később nemcsak tünetmentes, de egyáltalán nem hordozza a HIV-vírust. A tudósok ezt steril gyógyulásnak nevezik, és hosszú kutatás után úgy tűnik, megtalálták az ide vezető utat.

A betegek túlnyomó többsége nem ilyen szerencsés. A HIV név feloldása ugyanis a humán immundeficiencia-vírus, egy olyan retrovírus, amely kifejezetten az immunrendszert és annak sejtjeit támadja. A fertőzés okozza az AIDS néven ismert immunhiányos szindrómát, amely a védekezőképesség fokozatos leépüléséhez és halálhoz vezethet. Ma a HIV-fertőzés a vírus szaporodását gátló antiretrovirális szerek egész életen át tartó szedésével jár.

Egyre több bizonyíték mutat arra, hogy a HIV-1 szaporodásának tartós, gyógyszermentes kontrollját a hatékony sejtszintű immunválasz teszi lehetővé

– fogalmazott a kutatást vezető dr. Xiaodong Lian.

Lian és kollégái azokat a nyomokat keresték, amelyek az elit kontrollerek immunrendszerét különlegessé teszik. Adataik azt mutatták, hogy ha a vírus keményebben védekező immunrendszerrel találkozik, kevésbé tudja kikerülni. Azt persze tudták, hogy az emberi szervezetet védő sereg nagyon hatékony vírusellenes arzenállal rendelkezik, ahogy azonban a fentiekből kiderült, a HIV specialitása ennek a seregnek a kicselezése és szétverése.

A vírusválasz hatásossága összességében az elit kontrollerekben található érintetlen és hibás provirális szekvenciákra vezethető vissza

– foglalta össze Liam a kutatást.

Az említett provirális szekvenciák jelentik a kutatás kulcsát. A vírus ugyanis a fertőzést követően beleírja magát a megtámadott sejtek DNS-ébe, ekkor nevezik provírusnak. Ez nagyon hatékony álca: a sejttel együtt szaporodik, a szervezet nem ismeri fel idegenként, ezért nem indítja be a riasztót. A szervezet így hosszú távon is vírushordozóvá válik.

Nem tud kiújulni

A Ragon Intézet munkatársai kiderítették, hogy az elit kontrollerek sejtjeiben érintetlen és hibás provírusok is találhatók, és a provírusokban kevesebb mutáció volt – a vírusok a mutációk segítségével tudják elkerülni, hogy a T-sejtek felismerjék őket.

Az elit kontrollerekre jellemző volt továbbá, hogy a vírus a kromoszóma egy olyan részére írja be magát, ahol nehezebben replikálódik, a sejtek védekezése így felismeri és megtanulja elhárítani a megváltozott DNS-szakaszt.

Két különleges eset is ismert, amikor fertőzöttek immunrendszere elbánt a HIV-vírussal. Ők a néhai Timothy Brown Kaliforniából, aki a Berlini Beteg kódnevet kapta, és Adam Castillejo az Egyesült Királyságból, akit Londoni Beteg néven említenek. Mindkét férfi vérrák miatt csontvelő-átültetésen esett át, és mindketten kigyógyultak a vírusból.

A San Franciscó-i beteg és az Esperanza-beteg esetében ugyanez csontvelő-átültetés nélkül is sikerült. Több millió sejtjüket megvizsgálva arra jutottak, hogy génjeikben nem maradt működőképes provírus.

A vírushordozók, antiretrovirális kezelt betegek és kontrollerek vizsgálata során Lian és csapata megállapította, hogy a maguktól meggyógyuló betegeket egyformán az jellemezte, hogy a génjeikbe íródó vírusok nagyon gyengének bizonyultak a reaktivációhoz.

A felfedezés akkor is jelentős a retrovírusokkal szembeni ellenállással kapcsolatban, ha a Pfizer–BioNTech és a Moderna koronavírus elleni vakcináknál bemutatkozott mRNS-technológián alapuló HIV-oltás ha közel nincs is, de már a láthatáron van.

(MedicalXpress)