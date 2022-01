Nem lehet könnyűnek nevezni a 2021-es évet a Huawei életében, a gyártó ugyanakkor többször is kijelentette, hogy nem adja fel. A cég magyarországi fogyasztói üzletágát vezető Thomas Liut kérdeztük az új termékek fogadtatásáról, a cég terveiről és a rajongók által régóta várt HarmonyOS-ről.

A média pozitívan fogadta a cég legújabb készülékét, a legtöbb kritika a magas árat érte. Milyen volt a Huawei nova 9 fogadtatása a vásárlók részéről?

Bízunk a nova 9 sikerében, mert kiváló készülék, remek kamerával és gyönyörű dizájnnal. Az új készülékünk értékesítése egy bő hónapja kezdődött, és nagyon jól teljesít a portfóliókban, ahogy legfontosabb viszonteladó partnereinknél is keresett.

Meglehetősen hasonlít a Honor 50 és a nova 9; erre a hivatalos magyarázat az, hogy ezt még közösen fejlesztette a két vállalat. Azóta viszont a két cég különvált, az Egyesült Államok Kongresszusának tagjai közül többen azzal vádolták meg a Huaweit, hogy a Honor eladása csak álca, trükk volt, hogy hozzáférjen a cég az amerikai technológiákhoz. Mit reagál ezekre a vádakra?

A Huawei- és a Honor-készülékek közös fejlesztése majd egy évtizedre tekint vissza, hosszú ideig ugyanaz a fejlesztőcsapat dolgozott a két márka eszközein. Mivel egy okostelefon fejlesztése évekig tart, a Huawei pedig csak egy évvel ezelőtt adta el az almárkáját, egyáltalán nem meglepő, hogy a két telefon nagyban hasonlít egymásra. Az lenne a furcsa, ha nem hasonlítana.

Egy dolgot világosan kell látni: a Huawei a szankciók ellenére nem fogja hagyni magát.

Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb készülékeket adjuk a felhasználók kezébe. Gőzerővel fejlesztünk és keressük a legjobb elérhető partnereket a piacon. Elértük, hogy a saját alkalmazás-áruházunkat, az AppGalleryt mára félmilliárd ember használja, és már kilencven százalékban ott vannak azok az appok az áruházban, amelyek a másik két versenytársunknál is megtalálhatók. Mindezt két év alatt csináltuk meg. Az eredményeink magukért beszélnek.

Voltak arra vonatkozó pletykák is, hogy licencelné telefonjainak terveit a Huawei, hogy ne vesszen kárba a kutatás-fejlesztésre költött pénz. Erről tudna mondani valamit? Hasonlóan kell elképzelni, ahogy anno a Huawei és a Honor eszközei jelentek meg?

Pletykákat eddig sem kommentáltunk és ezután sem szeretnénk. A Huawei nagyon komoly összegeket, az éves árbevételének tíz százalékát fekteti kutatás-fejlesztésbe, a hardver- és a szoftverfejlesztésben is nagy energiáink vannak. A kutatás-fejlesztési tevékenységünk az, ami sikeressé tette ezt a vállalatot.

A cég által közzétett eredmények szerint a PC és IoT kiegészítő üzletágak jobban teljesítenek, mint a mobilos. Mennyire terveznek hosszú távon az európai piacon a telefonokkal?

Mindenképpen hosszú távra tervezünk. Nincs okunk rá, hogy ne tegyünk így, minden felmérésünk azt mutatja, hogy a felhasználóink bíznak a márkában. Bő egy hónap telt el azóta, hogy új okostelefonunkat, a nova 9-et már a magyar vásárlók is a kezükbe vehetik – ez is jelzi, hogy fontos számunkra az európai piac. Továbbra is az a célunk, hogy új innovációkat mutassunk be és bővítsük az ökoszisztémánkat.

Büszkék vagyunk arra, hogy egyéb termékeink is jól teljesítenek. Fontos látni, hogy a Huawei nem csak egy okostelefon-gyártó. A vállalatunk stratégiája az, hogy minden élethelyzetre kínálunk intelligens eszközt és megoldást. A magyar piacra is számos új terméket hoztunk az elmúlt két évben – a PC-ktől kezdve az okosórákon át az okoshangfalakig vagy monitorokig. A csúcsminőségtől az alacsonyabb árkategóriájú termékekig. Mi ezt ökoszisztémának hívjuk, ami azt is jelenti, hogy eszközeink egymáshoz is egyszerűen kapcsolódnak, együttműködnek.

Még egy kérdés a mobilok kapcsán: készülnek még csúcskészülékkel a nyugati piacra, vagy maradnak inkább a kedvezőbb áron kínálható középkategóriás eszközöknél?

Igen. A vállalat régiós alelnöke, Derek Yu éppen a nova 9 bemutatóján ígérte meg, hogy a Huawei 2022-ben is hoz új zászlóshajó készüléket Európába.

Egyre több emberen látni hordható okoseszközt, a Huawei is mutatott be új okosórát és audiotermékeket. Hogyan fogadja a vásárlóközönség ezeket a hordozható eszközöket? A telefonok helyett kerülhetnek ezek fókuszba a régióban ?

Nem az okostelefonok helyett, hanem azok mellett vannak jelen a kínálatunkban ezek az eszközök, ezen nem akarunk változtatni. A viselhető okoseszközök területén nagyon komoly sikereket könyvelhettünk el az elmúlt évben, az egyik legnépszerűbb termékünk a Watch GT 2 okosóra volt.

Majd hetvenszázalékos növekedést tapasztaltunk ebben a szegmensben Magyarországon november végéig az előző évhez képest. A viselhető eszközök nagyon népszerűek, részben azért, mert a pandémia miatt az emberek jobban figyelnek az egészségükre, az okosóra pedig kiváló társ ebben. Már messze nemcsak a sportteljesítményük nyomon követésére használhatják, hanem például a véroxigénszint mérésére és sok egyéb egészségügyi paraméter követésére is. A trendek azt mutatják, hogy ezek az eszközök mára a klasszikus órákhoz hasonló szerepet töltenek be, egyre inkább az öltözékünk kiegészítőivé válnak, ezzel párhuzamosan pedig a minél hosszabb üzemidő is szempont lett. Mindezekre az igényekre van kínálatunk, a legújabb modellünk, a Watch GT 3 az egyik első olyan okosóra a piacon, amelyik a legelegánsabb közegben is megállja a helyét.

Mit éreznek a cégnél, hogyan fogadták a felhasználók a HMS-t? Az internetes fórumokon nagyon megoszlanak a vélemények róla, nekem például a nova 9-cel pozitív tapasztalatom volt.

Örülünk, hogy jó a véleménye a telefonról. Minden ilyen visszajelzés azt mutatja, hogy jó úton járunk.

Ezt jelzi az is, hogy világszerte folyamatosan bővül az aktív felhasználók száma, mára stabilan a világ harmadik legnagyobb mobilos ökoszisztémájává nőtte ki magát a HMS. Aki kézbe vesz és elkezd használni egy HMS-alapú készüléket, nem tapasztal érdemi változást a megszokott androidos környezethez képest. A HMS-alapú okostelefonok ennél csak jobbak lesznek, mi és a mára százezresre tehető fejlesztői közösségünk folyamatosan ezen dolgozik.

Egy ideje bejelentették a HarmonyOS 2.0-t, ám telefonokra egyelőre nem elérhető Kínán kívül. Mi ennek az oka? Bíznak benne, hogy ejtik az amerikai embargót, és visszatérhetnek a Google-keretrendszerhez? Mikor érkezik a végleges HarmonyOS?

Büszkék vagyunk arra, hogy már most a miénk a történelem leggyorsabban növekvő operációs rendszere: 2021 decemberében már több mint 220 millió Huawei-készüléken fut a HarmonyOS. A HarmonyOS Connect pedig több mint 1900 hardverpartnerrel és 4500 intelligens ökoszisztéma-termékkategóriával rendelkezik. 2021-ben a leszállított HarmonyOS Connect-készülékek száma meghaladta a százmilliót. Ezek a számok azt mutatják, hogy jól haladunk.

Jelenleg nem tervezzük, hogy az okostelefonjaink Kínán kívül megkapnák a Harmony OS-t.

Ugyanakkor az új operációs rendszerünket egyéb eszközökön, például okosórákon vagy tableteken már élvezhetik a felhasználók Magyarországon is. A közeljövőben a HarmonyOS 2 több mint száz modell számára lesz elérhető, emellett továbbra is technikai támogatást nyújtunk azon felhasználóinknak, akik az EMUI mellett döntenek.

Mik a cég fogyasztói üzletágának magyarországi tervei idén?

Tovább bővítjük a termékkörünket Magyarországon is, nagy hangsúlyt fektetve a felső kategóriás eszközökre. Minden termékkategóriában a növekedés a célunk, külön kiemelném a különféle IoT-eszközeink és PC-termékeink, így a notebookok, monitorok stb. értékesítésének növelését – az elsők között szeretnénk lenni a piacon ezekben a szegmensekben. Ugyanígy a viselhető okoseszközök területén is a piacvezető pozíció a célunk. Az okostelefonok terén pedig továbbra is arra törekszünk, hogy új innovatív termékeket hozzunk a magyar piacra.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Huawei Magyarország támogatásával jött létre.

(Borítókép: Shutterstock)