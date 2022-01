A L'Oreal a Colorsonic nevű hajfestésre használható okosfésűt, a P&G pedig a NASA és a Tide közös fejlesztésében készült, kifejezetten az űrbéli használatra szánt mosószert mutatott be a 2022-es CES-en. Ha azt hitte, csak a szórakoztatóelektronikában vannak őrült ötletei a gyártóknak, tévedett.

A Colorsonic lényege, hogy a gép alján egy tartályba kell betölteni a hajfestéshez szükséges színező- és előhívóanyagot, melyeket a megfelelő arányban kever össze a gép, és megfelelően elosztva viszi fel a hajra percenként 300 rezgéssel a hajvégek és a hajtövek között. Állítólag nem is csöpög, nem is folyik, a hozzá tartalmazó okostelefonos alkalmazással pedig minden egyebet be lehet rajta állítani.

Használata a demó és a leírások alapján egyszerűnek tűnik, miután az ember feltöltötte és beállította, csak végig kell húzni a hajon, mintha egy fésű lenne. A gyártó árat egyelőre nem közölt a fejlesztéshez, illetve azt sem mondták meg, mikortól lesz az eszköz kapható a boltokban. De ha például az okosfogkefék trendjét követik, akkor még 2022-ben megvásárolható lesz ez is.

Bár 2022-ben mutatták be, már 2021 decemberében megkezdte misszióját a NASA és a Tide közös fejlesztése. A mosószergyártó cég az amerikai űrügynökséggel együttműködve egy olyan, zárt vízrendszerben is használható, teljesen lebomló mosószert fejlesztett ki, amit a Nemzetközi Űrállomáson már élesben is használnak. Az ISS-en jelenleg azt vizsgálják, miként hat a mikrogravitációs környezet és a sugárzás a mosószerre.

A cég abban bízik, hogy a fejlesztést 2030-ig bevezethetik a Földön a fogyasztói piacon is, ezzel segítve a vízben szegény régiókat. Az űrben pedig a tervek szerint az űrállomások mellett a hosszú távú űrutazások során vetnék be, ezzel hozzásegítve az űrhajósokat minél több tiszta ruhához úgy, hogy közben az űrhajón szállított rakomány tömegét csökkentenék.

(Borítókép: L'Oreal)