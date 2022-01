Ami a koronavírus új omikron-változatát illeti, sok mindent még mindig nem tudnak a szakértők. Egy dolog azonban már ezen a ponton is világos: sokkal fertőzőbb, mint az előző vírusváltozatok. Mark Dybul immunológus szerint elkerülhetetlen, hogy megjelenjen egy teljesen vakcinarezisztens vírusváltozat.

A szakember elmondta, hogy az omikron már legalább részben vakcinarezisztens változat, ami azt jelenti, hogy képes elkerülni az oltások adta védelmet. Fontos azonban megjegyezni, hogy a védőoltások továbbra is nagy védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedés ellen – fogalmazott Mark Dybul, a Georgetown Egyetem professzora és immunológusa, az Enochian BioSciences vezérigazgatója. A Fortune magazinnak adott interjúban a szakember elmondta, hogy arra számít: 2022 márciusa és májusa között megjelenik egy teljesen ellenálló koronavírus-változat.

Ez elkerülhetetlen

– nyomatékosította Mark Dybul egy olyan változat megjelenéséről, ami elkerüli a jelenlegi vakcinákat.

Lesznek olyan vírusváltozatok, amelyek egyre ellenállóbbá válnak a jelenlegi vakcinánkkal szemben. A kérdés az, hogy ez milyen sebességgel fog megtörténni

– tette hozzá a szakember. Abban az esetben, ha ez megtörténik, a Pfizernek, a Modernának és más gyártóknak elő kell készíteniük az oltóanyag második generációját, amely valószínűleg körülbelül száz napot vesz igénybe a gyártás megkezdéséhez. Egy teljesen vakcinarezisztens változatnál fontosabb lesz a maszkviselés, a társadalmi távolságtartás és az általános higiéniai szabályok betartása. Mark Dybul jóslata szerint 2022 nyarán jelenhet meg a teljesen rezisztens vírusváltozat.

A szakember beszélt arról is, hogy a Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint az omikron egy hét alatt az Egyesült Államokban bejelentett Covid–19-es esetek aránya 12,6 százalékról 73,2 százalékra nőtt december 18-ra.

Ez megmutatja, mennyire fertőző

– mondja Mark Dybul. Hozzátette, hogy szerinte New York városának 60-70 százaléka fertőzött. Ha megvizsgálnának mindenkit, valószínűleg nagyon sok olyan embert találnának, akik tünetmentesen fertőzöttek a kórral.

Még mindig nehéz megjósolni, hogy ez a legújabb változat milyen súlyos járványhullámot okozhat az Egyesült Államok számára. Jelenleg a dél-afrikai adatok azt mutatják, hogy az omikron-variáns megjelenésével kevesebben kerülnek a kórházba, és a halálos áldozatok száma is alacsonyabb.

Az emberek nagyon megbetegednek, akárcsak a delta-variáns esetében, csak nem kerülnek kórházba. Voltak azonban olyanok, akik két hónapig kimerültségre panaszkodtak. Ez történik az omikronnál is

– vélekedett a Mark Dybul, aki elmondta azt is, hogy jelenleg a Pfizer és a Moderna vakcinái kevésbé hatékonyak az omikron-fertőzés megelőzésében, de még mindig körülbelül 70 százalékos a hatékonyságuk a súlyos megbetegedés elkerüléséhez.

Mark Dybul professzor nyáron az Indexnek is adott egy exkluzív interjút, melyben a használatban lévő vakcinákról beszélt. Kiemelte, hogy a jelenlegi védőoltások nagyon okosan és stratégiailag abszolút helyesen a vírusok felszínén található tüskefehérjékre fókuszálnak, ezekhez riasztják az immunrendszert, amely aztán elpusztítja a veszélyes betolakodót. Ezek a tüskefehérjék rendszeresen mutálódnak, ezért is van ennyi variáns a világban. De ezek ellen a ma elérhető oltások egyaránt hatásosak. A teljes interjút ide kattintva olvashatják.

(Borítókép: Mark Dybul. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)