A Holdhoz készül az Amazon virtuális asszisztense

Idén márciusban indulhat a NASA Artemis programjának első küldetése az Artemis 1, amely egy üres Orion űrhajót állít majd pályára a Hold körül. Az űrhajó embert nem fog szállítani, legénysége egy pár próbababából áll majd.

Az út során kipróbálásra kerülő egyik technikai eszköz az űrhajósok elé függesztett Callisto tablet, amin a Cisco videótelefon platformja a WebEx és az Amzaon hangirányítású okosasszisztense az Alexa fut majd.

Az űrhajót építő Lockheed Martin 2,1 millió dollárt költött a fejlesztésre, de mivel a NASA-val kötött megegyezésükben vállalták, hogy fizetnek a szakmai támogatásáért, végül 3 millió dollárt fizettek az űrügynökségnek.

Az Ciscót és az Amazont a Lockheed kapcsolta be az űrhajóépítésbe. A Callisto szerepe az lesz, hogy szóbeli utasításra az Alexa beállítja a beltéri világítást vagy egyéb feladatokat elvégzésével könnyíti meg az űrhajósok életét, míg a hosszú utazás unalmát a földiek videóhívása enyhíti.

A tablet egyelőre nem tart ott, hogy valódi űrhajósok is teszteljék, egyelőre csak az Artemis 1-en próbálják ki. Kommunikációs eszközöket persze mindig is építettek az űrhajókba, a Nemzetközi Űrállomáson is hosszú ideje működik a videóhívás.

A Földtől többszázezer kilométerre, nagy sebességgel haladó űrhajóval azonban nem könnyű kapcsolatot létesíteni és van úgy, hogy lehetetlen. Ezért, míg civil Alexának internetre van szüksége a működéshez, az űrhajós változatot az Amazon szakemberei úgy alakították át, hogy offline módban is tudjon tájékoztatni például az aktuális pályaadatokról, az űrhajó saját telemetriai adatai alapján. Az asszisztens első körben nem vezérelhet mást, csak a lámpákat, de ha beválik, később a kamerák kezelését is megengedik neki.

Ha másra nem is legalább egy termékmegjelenítésre jó lesz az Amazonnak. A pozitív PR nem csak azért fér rá a termékre, mert a friss adatok szerint viszonylag hamar ráunnak az emberek, de legutóbb egy gyerek internetes kihívásokkal kapcsolatos kérdésére válaszul azt javasolta, hogy nyomjon egy érmét a félig kihúzott konnektorhoz, ami jelen ismereteink szerint az első eset, hogy mesterséges intelligencia ember életére tört.

(CNN)