Bármiből lehet kijelző, a távirányító pedig már wifiről is tölt

A Galaxy S okostelefon-széria új tagjának bemutatása mellett a Samsung televíziókkal és a televíziót akár helyettesíteni is képes eszközzel indította az évet a 2022-es Las Vegas-i CES-en. Az egyik legérdekesebb fejlesztés a Freestyle nevű eszköz, mely a hordozható Bluetooth-hangszórók, a miniprojektorok, az okostévék és az okoslámpák tulajdonságait gyúrja össze egy 830 grammos eszközben.

A Freestyle bárhol működtethető, ahol az USB-PD szabványt és az 50 W / 20 V-os (vagy nagyobb) kimenetet támogató külső akkumulátor vagy egy fali aljzat megtalálható. Az Amerikai Egyesült Államokban E26-os lámpaaljzathoz csatlakoztatva is használható. Amint a gép áramot kapott, lehet választani, hogy mit szeretne vele csinálni a felhasználó:

Nézne valamit a maximum 100 hüvely (254 cm) átmérőjű kivetített képen? Lehet. A fényerő 550 lumenen maximál, úgyhogy nem a nyári kertbe tervezték, viszont a gép automatikus képbeállítással és szintezéssel alkalmazkodik a felülethez, így a vászonként szolgáló területhez igazítva jelenik majd meg a kép.

Zenét hallgatna? Azt is lehet, két passzív membrános hangszóró van a kütyüben, a Samsung ígérete szerint 360 fokos térhangzással a házimoziélményhez hasonlót kelt a Freestyle is.

Hangulatvilágítást szeretne? Mehet az is, sőt az eszköz képes a hangszórón át lejátszott zenéhez is igazítani a vizuális effektusokat.

Telefonjáról vagy táblagépéről szeretne kivetíteni valamit? Sima, amennyiben Android- vagy iOS-eszközt használ.

A Freestyle a dél-koreai cég televízióin is futó Tizen operációs rendszert használja, így akár közvetlenül lehet róla streamelni a Netflixet vagy az Amazon Prime Videót is, sőt a Bixby, a Google Asszisztens és az Amazon Alexa okosasszisztensekkel is lehet beszélgetni. Utóbbiakkal távolról is vezérelhető az eszköz, amennyiben csatlakozik az internetre.

A CES kiállításon bemutatkozó eszköz Magyarországra várhatóan február 14-én érkezik majd, hivatalos magyar árat egyelőre nem közölt a cég, de a 900 dolláros amerikai árból arra lehet következtetni, valahol 300 és 400 ezer forint közül mozog majd a hazai piacon a projektor-hangszóró-lámpa hibrid ára.

A klasszikusabb formát követő új megjelenítők (amik televízióadás nézésére is használhatók egyébként, így még mindig tévének hívjuk őket) a Neo QLED- és a microLED-technológia köré épülnek. Utóbbiból ezentúl a korábbiaknál jóval kisebb méretű modellek is elérhetők lesznek (89 hüvelykes a legapróbb microLED-tévé átmérője), a hozzájuk tartozó távirányító pedig már nemcsak napelemekkel van ellátva, hanem olyan rádióhullám-vevővel is, mellyel a gyártó ígérete szerint a lakás wifijét használva képes lesz energiát felvenni a töltő. Nincs több kidobandó elem, nincs több probléma, hogy lemerült a távirányító, mert borús volt a hétvége, és nem kapott elég napfényt! Legalábbis elméletben, a gyártó ugyanis egyelőre csak demózta a fejlesztést, arra várni kell, hogy a gyakorlatban is megtudjuk, hogyan működik.

Az új Neo QLED-modellek továbbfejlesztett képi processzort kaptak, aminek segítségével jobb lett a kontrasztleképezés, precízebb a megjelenített tartalomhoz alkalmazkodó adaptív fény, valamint a kijelzőn megjelenő mozgásához igazított objektumalapú hangszórás is.

Szoftver terén szomorú, hogy több lesz a reklám a Tizenben, valamint kerül egy NFT Platform is a tévébe azoknak, akik digitális műalkotásokat szeretnének venni. Mondjuk ez az ötlet a képkeretnek álcázott Frame tévé fényében nem feltétlenül tűnik akkora hülyeségnek, mint elsőre. Csak a tizedesvesszőkre figyeljenek!

(Borítókép: Így néz ki a Freestyle, ami egyszerre projektor, okoshangszóró és okoslámpa is. Fotó: Samsung)