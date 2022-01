Kijelzőt tesz a numerikus billentyűzet helyére a Lenovo

Érdekes és megkérdőjelezhető értelmű feladat egy laptopba egynél több kijelzőt zsúfolni. Ha egy hardvergyártó mégis erre adná a fejét, két út állhat előtte: a másodlagos kijelzőt beépíti a klasszikus laptopba, vagy egy másodlagos kijelző köré épít valamit, ami úgy néz ki, mint egy laptop.

Utóbbira tökéletes példa a 2011-es Motorola Atrix Lapdock 4G, aminek tervezői úgy gondolták, a mindennapi feladatokra jó lesz, ha egy Android-alapú okostelefon adja a méretében és tudásában laptopnak nehezen, netbooknak már könnyebben nevezhető szívét. Ennek továbbgondolt és erősebb változata a Razer 2018-as CES kiállításon bemutatott Project Linda nevű fejlesztése, ahol a gyártó okostelefonja egyszerre a gép hardvere és touchpad felülete is a dokkban.

A másik úttal az Asus és a Lenovo is próbálkozik évek óta. Előbbi a Zenbook termékvonalban épített a touchpadbe kijelzőt, ami numerikus billentyűzetként vagy funkciógombként is képes funkcionálni, a Duo eszközökben pedig lejjebb tolta a klaviatúrát és egy teljes második kijelzőt épített fölé. Ezzel szemben a Lenovo eddigi próbálkozásai során dobta a billentyűzetet a Yoga Bookból és berakott a helyére egy második kijelzőt (aminek egyébként az érintőfelületén billentyűzet is lehet).

A 2022-es CES-re is egy hasonló, bár kicsit konzervatívabb koncepcióval érkezett virtuális formában a gyártó. A 2019-ben bemutatott ThinkBook termékvonalat erősíti a ThinkBook Plus, egy 17,3 hüvelyk átmérőjű, 21:10-es arányú kijelzővel szerelt laptop, aminek a numerikus billentyűzete helyén egy 8 hüvelyk átmérőjű LCD érintőkijelző kapott helyet. Ennek értelme a gyártó szerint, hogy a Windows 11 megújult ablakkezelési lehetőségeit kihasználva extra területet kap a felhasználó. A tabletméretű második kijelzőn elhelyezhető például eszköztár, már ha az adott program támogatja ezt, videóhívás közben megnyitható chatablak (a Skype, Zoom és Teams programokban), vagy lehet OneNote-ban jegyzetelni. Megnyitható a kis kijelzőn külön ablakként a számológép, vagy ha a Motorola Ready-For applikációval kompatibilis telefonja van a laptop tulajdonosának, akkor a mobiljának képét is tükrözheti a jobb keze mellett.

A második kijelző elhelyezése miatt a klaviatúra a bal oldalra tolódott, ahogy a touchpad is balra került a laptop házának középpontjához képest. A Lenovo szerint remek produktivitást lehet elérni a második kijelző segítségével, ez biztos így is van, ha az ember jobbkezes.

A gép hardverét tekintve egy nagy teljesítményű laptopról van szó, konfigurálható 12. generációs H-sorozatú Intel Core processzorokkal, akár 32 GB LPDDR5 rendszermemóriával, és 2 TB-nyi PCIe 4 SSD-vel. A 17,3 hüvelykes kijelző 3072 x 1440 pixeles felbontású, a frissítése 120 Hz-ig feltornázható, a fehér fényerő pedig 400 nit. A második számú kis kijelző 800 x 1280-as felbontást és egy integrált digitális tollat kapott, amivel könnyebb jegyzetelni. Ujjlenyomat-leolvasót integráltak a bekapcsológombba, az FHD kamera fizikai redőnnyel elrejthető, van a gépben Wi-Fi 6E, a billentyűzet hátulról megvilágított, a tapipad pedig üvegből van. Az akkumulátor 69 wattóra, van HDMI, USB-C, Thunderbolt 4, két USB-A és 3,5 milliméteres jackcsatlakozó is. Már csak az árazásról kellene valamit közölniük.