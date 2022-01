Jakab Ferenc: Az omikron is túlterhelheti az egészségügyi rendszert

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) virológusprofesszora, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője nem ért egyet azokkal a hírekkel, hogy az omikron-variáns miatt a jelenlegi hullám lecsengésével véget érhet a világjárvány.

A kutató a Forbesnak adott interjújában elmondta, hogy az omikronról azt lehet tudni, hogy nagyon gyorsan terjed, de talán enyhébb klinikai tünetekkel megúszható. Az nem kérdés, hogy nagyon sokan el fogják kapni, és ez valószínűleg populációszintű immunizálást is eredményez, de

ne gondoljuk azt, hogy ezzel vége a történetnek.

A szakember szerint elképzelhető, hogy az ötödik hullám lecsengésével a járvány ezen szakasza befejeződik, de ezzel két probléma van. Egyrészt látható, hogy a koronavírus ellen nem tudunk élethosszig tartó védettséget szerezni, az évek óta világszerte cirkuláló nátha-koronavírusokat is ezért kapjuk el évről évre. Az omikronon átesetteknél a nem oltottak természetes védettsége valószínűleg 3-4 hónapon belül le fog csengeni. Azonban még ez is csupán feltételezés, nem tudható pontosan.

A szakember szerint őszre lassan mindenkinek elkopik a védettsége, és ha újra jön egy vírus, akkor újra fellángolhat a járvány. Arról nem is beszélve, hogy ha nem az omikron, hanem valami más érkezik, ami ellen még az esetleg fennmaradó védettségünk sem elég hatékony, akkor újrafertőzhet minket.

Jakab Ferenc is úgy véli, hogy a koronavírus hosszú távon „leszelídül” egy omikronhoz hasonló, szezonális, enyhe vagy középsúlyos felsőlégúti tüneteket okozó fertőzéssé. Jelen pillanatban azonban ezt még nem látni, ez inkább hosszú távon valószínű.

A természetes átfertőződést sem lehet figyelmen kívül hagyni. A virológus azt várja, hogy csökkenő amplitúdójú, csökkenő intenzitású és talán enyhébb klinikai tüneteket okozó kisebb járványok lesznek, ezt azonban felülírhatja a természet.

Megjelenhetnek ugyanis újabb, esetleg súlyosabb tüneteket okozó variánsok. Ne felejtsük el, hogy az omikron azért nem érinti annyira a tüdőt, mert az eddigi kutatási eredmények szerint nem azt a sejtbe történő belépési mechanizmust alkalmazza, mint a korábbi variánsok. Egy újabb variáns azonban a tüdőt is támadhatja ismét. Ezért óvatosan kell kezelni az olyan kijelentéseket, hogy az omikronnal vége a pandémiának.

Jakab Ferenc azt is elmondta, hogy nem teljesen véletlenszerű, hogyan mutálódik a vírus. A vírusnak, akármilyen parányi kis biológiai egység, az a törekvése, hogy fenntartsa magát. Alapvetően nem érdeke, hogy megölje a megfertőzött személyt, mivel akkor megáll a továbbterjedési útvonala.

A vírusnak az a kedvező, ha nagy terjedési sebességgel rendelkezik, de enyhe klinikai tüneteket okoz,

így életben tartja azt, akit megfertőz. A vírus megtartja a számára kedvező mutációkat, amik pedig a terjedési vagy egyéb képességét csökkentik, azok ki fognak halni.

A virológus szerint az omikron is túlterhelheti az egészségügyi rendszert, ugyanis kétfajta járványtípust különböztethetünk meg: az egyik kevés embert ér el, de súlyos fertőzést okoz, ezzel terhelve a kórházakat, a másik típusú járvány a társadalom szélesebb rétegeit érinti, sok fertőzés van, de kisebb arányban kerülnek kórházba az emberek. Utóbbi esetben a nagy számok törvénye alapján a sok fertőzöttből lesz egy olyan szelet, amely még az enyhe klinikai tünetek ellenére is súlyosabb állapotba fog kerülni, mert ez kiszámíthatatlan.

Mindkettőnek ugyanaz a végeredménye, sőt a második esetben (amilyen a mostani omikron miatti ötödik hullám) akár

jobban is leterhelheti az ellátórendszert.

A PTE virológiai kutatócsoportja, amelynek Jakab Ferenc a vezetője, Covid-vakcinát és a koronavírus ellen hatékony orrspray-t is fejleszt. Ezekről a kutató elmondta, hogy az állatkísérletekre fókuszálnak. Bécsi együttműködőikkel együtt tesztelték az Allergodil koronavírus-ellenes hatását, de fejlesztenek egy másik, teljesen hazai fejlesztésű orrspray-t is, az osztrák Cebina biotechnológiai vállalattal együtt pedig vakcinafejlesztésbe is kezdtek. Elmondása szerint mind a hazai fejlesztésű orrspray, mind pedig a vakcinafejlesztés jó úton halad, mindkét esetben

már bőven az állatkísérletes szakaszban vannak.

A koronavírussal kapcsolatban is számos egyéb tevékenységük van, de most kezdenek visszatérni a koronavírust megelőző munkáikhoz is.

(via Forbes)

(Borítókép: Jakab Ferenc. Fotó: Sóki Tamás / MTI)