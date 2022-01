Autókból tákolt tutajokkal szelték át az óceánt – hőstett vagy ordas kamu?

Két olasz srác elképesztő dolgot állít magáról: autókból tákolt hajókkal szelték át az Atlanti-óceánt. Ez legalább annyira megdöbbentő, mint a személykocsik fabetétjének igazi összetétele. A Totalcar Híradójában ezek mellett a Mazda meglepő fejlesztési irányáról is szó lesz.

A BMW neve évtizedek óta összefonódott az élményautózással. Mégis lehet, hogy az igazi BMW egy nehéz, méretes, dízel kombi? Erre kerestük a választ:

Az óceánt átszelni nem kis teljesítmény, különösen, ha valami egészen alkalmatlannak tűnő tákolmánnyal indulnak neki a kalandorok. Olasz fiatalok autókból faragtak hajókat a célra. Vagy igazi hősök, vagy egy hatalmas kamut próbálnak beadni mindenkinek:

Nagyon sok személyautóban díszeleg ott a fabetét, mint a luxus egyik jelképe, a prémiumérzet fokmérője. De vajon mennyi fát is tartalmaznak ezek igazából? Cikkünkből kiderül:

Az utóbbi években már Európát is célba vették a kínai autógyártók, vannak köztük egészen komoly próbálkozók is. De még így is sokan erősítik a sztereotípiákat, miszerint a távol-keleti ország egyes márkái előszeretettel koppintják a nagyok egyes modelljeit. Ennek ékes példája a Hűvös Kutya:

Finoman szólva sem a napjainkban megszokott fejlesztési irányt jelölte ki magának a Mazda. Legalábbis a hírek szerint Wankel-motoros, hátsókerék-hajtású, hibrid rendszerű modell szabadalmi rajza szivárgott ki:

(Borítókép: Csepreghy Dániel / Totalcar)