Az Egyesült Államokban a koronavírusjárvány, és különösen annak omikron-variánshoz köthető legutóbbi fellángolása, szinte soha nem látott szakemberhiányhoz vezetett az egészségügyben. Természetesen nem csak ott, de

jelen pillanatban talán a betegellátásban tapasztalhatók a legnagyobb fennakadások.

Ezért aztán folyamatosan módosításra kényszerülnek a dolgozókat érintő ajánlásokkal kapcsolatban a felügyeleti szervek. Kalifornia Állam Közegészségügyi Részlege nemrégiben adta ki legújabb ajánlását.

A jelenleg érvényben levő verzió már azt is engedélyezi, hogy koronavírus-teszteléskor pozitívnak talált egészségügyi dolgozók felvegyék a munkát mindenfajta karantén nélkül.

Ez esetben N95-ös maszk folyamatos hordása kötelező számukra, és nem étkezhetnek a többiekkel együtt zárt helyen.

Botrányt kiáltanak

Ez az intézkedés jelenleg óriási felháborodást okoz, az egészségügyi dolgozók és az ellátottak körében is. Sok munkáltató ugyanis ezért nem ad felmentést a munkavégzés alól pusztán amiatt, mert valaki pozitív tesztet produkál koronavírus vonatkozásában. Ennél is vitathatóbb azonban a hivatalos ajánlás következő része, ami kimondja ugyan, hogy a koronavírus-pozitív dolgozók számára ajánlatos, hogy koronavírusos betegeket lássanak el, az ajánlás azonban azt is hozzáteszi, hogy természetesen ez nem mindig biztosítható. Ezért akár koronavírus-pozitív nővérek elláthatnak koronavírus-negatív betegeket is. A hivatalos útmutató hozzáteszi továbbá azt is, hogy olyan egészségügyi ellátó személyzet számára is engedélyezett a munka, akikről tudott, hogy koronavírus-pozitív személyekkel érintkeztek. Ez esetben őket tesztelni sem kell, ha nincsenek tüneteik, munkára foghatók. Kalifornia állam ezt a hivatalos dokumentumot mindenki számára elérhetővé tette, az internetről bárki számára letölthető.

Felelőtlen döntés?

A Los Angeles Times külön vezércikket szentelt a témának. Több, a neve elhallgatását kérő szakértő védelmébe vette a fenti rendelkezéseket, miszerint ez egy elkeseredett, de szükséges intézkedés volt. Az újság riporterei által megszólaltatott sürgősségi osztályon dolgozó nővér, a Riverside Community Hospitalban alkalmazott Erin McIntosh szerint reménytelen a helyzet. Az újság érdeklődésére így reagált:

Én azért lettem egészségügyi dolgozó, mert segíteni szeretnék az embereknek. Most azonban én is vírusvektorrá válhatok. Azért jönnek hozzám, hogy segítsek nekik, miközben könnyen lehet, hogy tőlem fogják elkapni a betegséget.

McIntosh elmondása szerint

jelenleg legalább 300 egészségügyi dolgozó nem képes felvenni a munkát, koronavírus-fertőzés miatt.

Ez természetesen többletterhelést jelent a még dolgozók számára. Ennek ellenére szerinte abszurdum, hogy Covid-pozitív személyzetet dolgozni engednek, sőt megkövetelik tőlük a munkát.

Már láttam ilyen nővéreket dolgozni a szülőszobán, a koraszülött intenzív osztályon, sőt az onkológiai részlegen kemoterápiát beadni rákbetegeknek. Ezek a leginkább sérülékeny pácienseink. Nem lenne szabad engedni, hogy koronavírusos személyzet lássa el őket!

– tette hozzá McIntosh.

Vele ért egyet Rosanna Mendez, a dél-kaliforniai szakszervezet igazgatója is, aki szerint ez a döntés felelőtlen és hibás, mivel mindenki egészségét veszélyezteti, ideértve a betegeket és a dolgozókat is! – fejtette ki a Los Angeles Times riporterének nyilatkozva.

Rossz megoldás, de nincs jobb?

A Kaliforniai Közegészségügyi Szolgálat azonban védelmébe vette a döntést.

Alkalmazkodnunk kell a mindenkori helyzethez, és jelenleg ennél nem látunk jobb megoldást

– kommentálták a döntést a Los Angeles Times munkatársának.

Ezt az álláspontot képviseli Rober-Kim Farley, a patinás UCLA fertőző betegségek szakértője is. Véleménye szerint a helyzet semmiképpen sem ideális, de a két rossz közül, vagyis hogy egyáltalán ne legyenek egészségügyi dolgozók, vagy hogy fertőzötten is dolgozzanak, még mindig ez a kevésbé rossz. Azt azonban ő is hozzátette, hogy amint a helyzet legalább valamennyire javul, vissza kell térni a korábbi feltételrendszerhez, miszerint a Covid-tüneteket észlelő, vagy pozitív tesztet mutató dolgozóknak otthon kell maradniuk.

A helyzet nem csak Kaliforniában kétségbeejtő. A Politico beszámolója szerint hasonló intézkedések történtek több más államban is, így például New Jersey, Rhode Island és Missouri kórházaiban.

