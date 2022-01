Napjaink egyharmadát a mobilunkon töltjük

Ébren töltött idejük egyharmadát, átlagosan 4,8 órát töltöttek az emberek telefonjuk nyomkodásával 2021-ben – írja a BBC az App Annie mobilos adatelemző cég éves összefoglalója nyomán. Amellett hogy egyre többet mobilozunk, egyre többet is költünk a telefonra telepített applikációkon keresztül. Tavaly a mobilos appokban elköltött összeg 170 milliárd dollárra rúgott. A felmérés szerint a trend növekedni fog idén.

A legnépszerűbb alkalmazások listáját a közösségi, a fotó- és videómegosztó alkalmazások vezetik, tízből hét mobilozással töltött perc egy-egy ilyen programmal megy el.

Az abszolút győztes a TikTok, amelynek használatával kilencven százalékkal töltöttek több időt az emberek 2021-ben, mint 2020-ban. Az előrejelzés szerint 2022 második felére a TikTok havi aktív felhasználóinak száma át fogja lépni a másfél milliárd főt. Az App Annie vezetője, Theodore Krantz szerint ennek az az oka, hogy a nagy kijelző, vagyis a tévé haldoklik, a mobil pedig folyamatosan tör felfelé.

A TikTok közösségi oldalként van kategorizálva, ha a videómegosztókat nézzük, a YouTube az első több mint egymillió új letöltésével, mögötte pedig a Netflix a második. Amellett hogy az emberek tartalmat fogyasztanak, egyre többet játszanak is a telefonjukon. Erre a mobiljátékokra és a mobiljátékokban elköltött összegekből lehet következtetni: 2021-ben globálisan 116 milliárd dollárt költöttek el a felhasználók valamilyen mobilos játékprogramban.

A pandémia segítette a mobilplatformok növekedését, az ételrendelésre használható, online vásárlást kínáló és társkereső alkalmazások is növekedést mutattak a letöltések számában. Érdekesség, hogy a randiappokban négymilliárd dollárnyit költöttek el a felhasználók, és talán nem meglepő, hogy megnőtt a karanténok nyomán az érdeklődés a meditációs, közösségsegítő, valamint fitneszprogramok iránt is. Azokban az országokban, ahol a helyi egészségügyi szervezet saját alkalmazásában elérhető a virtuális Covid-igazolvány, megnőtt az egészségügyi programok letöltéseinek száma is.

2022-től a tavaly megismert trend további növekedését várják, amibe a hirdetési piac még több pénzt fog befektetni, hogy kapitalizálja a fogyasztók közel ötórányi képernyőidejét. 2021-ben 295 milliárd dollár ment el mobilreklámokra, 2022-re azt jósolják, 350 milliárdnál is többet fognak erre költeni.

Az App Annie felmérése amerikai, kanadai, japán, mexikói, szingapúri, indiai, török, dél-koreai és brazil felhasználók szokásait vizsgálta.

(Borítókép: Ian Gavan / Getty Images for Deutsche Telekom)