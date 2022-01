Még a Spotify sem tudja, mikor érkezik a Spotify HiFi

2021 februárjában jelentette be a Spotify, hogy a prémium-előfizetőiknek minimális felárért cserébe az év végéig elérhetővé teszi a Spotify HiFi szolgáltatást, azaz a minimum CD-minőséget kínáló streaminget. 2021 véget ért, a nagy felbontású zene azonban mégsem érkezett meg a Spotifyra, miközben az Amazon és az Apple saját streamingszolgáltatásainak katalógusát veszteségmentesre frissítette, ráadásul bármilyen felár nélkül elérhetővé tették előfizetőiknek a funkció használatát.

A Spotify részéről csend volt a veszteségmentes zene kapcsán, most a szolgáltató fórumán jelezte a frusztrált felhasználóknak, hogy tudják, milyen fontos ez sokaknak, és izgatottak is, hogy a prémium-előfizetőknek elhozzák a funkciót, mégsem tudnak a megjelenés idejéről nyilatkozni. A fórumba beszúrt közleményt a What Hi-Fi? szúrta ki. A szövegből arra lehet következtetni, hogy a cég az Apple és az Amazon példáját követi, és a prémiumért fizető felhasználóktól nem kér majd extrát a HiFi-ért sem.

A zenei streaming piacát a többi szereplő előtt 32 százalékkal vezető Spotify lassan az egyetlen a mainstream szolgáltatók közül, aminél nincs valamilyen jobb minőségű streamingre opció, hisz az Apple, az Amazon, a Deezer, és természetesen a Tidal is kínál legalább a CD-minőségnek megfelelő zenét. Ettől függetlenül a Spotify prémiumra előfizető felhasználóinak száma dinamikusan növekszik, 2021 végére 172 millió aktív havi előfizetéssel bírt a svéd szolgáltatás.