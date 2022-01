A Teslánál már Dogecoinnal is lehet vásárolni

Elon Musk – nem meglepő módon – a Twitterén jelentette be, hogy a Tesla merchandise termékeit ezentúl a Bitcoin szatírájaként létrehozott Dogecoinnal is ki lehet majd fizetni az elektromos autógyártó online boltjában. A hír 14 százalékkal feldobta a vicces sárga kutyás kriptovaluta árfolyamát egy rövid időre, de később vissza is zuhant.

Hosszú távon a Dogecoin 4000 százalékos növekedést mutat egyébként, részben a Musk általi promóciónak köszönhetően. Korábban a világ egyik leggazdagabb embere arról beszélt, hogy a memekutyáról elnevezett deviza az „emberek fizetőeszköze” és a Tesla mellett a SpaceX is elfogadja majd. Musk beszélt már arról is, hogy Bitcoinnal lehetne fizetni a Teslákért, ezt az ötletet azonban később elvetette a cég.

A Dogecoinnal Tesla márkájú övcsatokat lehet venni 835 Dogecoinért (nagyjából 44 ezer forintért) vagy S3XY feliratú bögrét 150-ért. De a gyerekeknek szánt elektromos Cyberquad is elérhető 12020 Dogeért, ami jelenleg valamivel több, mint 641 ezer forint. A viccpénzből megvehető termékekre azonban várni kell, a bejelentés után ugyanis mind elkelt. A Dogecoinnal fizetett vásárlások nem visszatéríthetők a Tesla weboldala szerint.

