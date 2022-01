Az amerikai Yale Egyetem kutatói olyan, szájon át a szervezetbe juttatható diabétesz-gyógyszert fejlesztettek, mely egyszerre képes kontrollálni a cukorbeteg inzulinszintjét és csökkenteni a betegséggel járó gyulladásos tüneteket.

Tarek Fahmy, az egyetem orvosbiológiai mérnöki karának és az immunbiológiával foglalkozó részlegnek a docense vezette a kutatást, közleményében azt írja, csapatával sikerült olyan nanoszállítót létrehozniuk az emberi testben megtalálható anyagokból, mely megvédi az inzulint, amíg az eljut a beteg szervezetében a hasnyálmirigyig, ahol hatóanyaga kioldódik. Korábban is voltak szájon át adagolható diabéteszgyógyszerek kifejlesztésére kísérletek, eddig azonban egyik sem járt sikerrel, a gyógyszer rendszerint hamarabb lebomlott az emésztőrendszerben, mielőtt célt ért volna. A cukorbetegséggel élők az inzulininjekciók beadására kényszerülnek, ami napi több tűszúrást is jelent, ez pedig rontja az életminőséget, magyarázta Fahmy.

A gyógyszer köré vont szállító- és védőszerepet betöltő nanobevonat polimerizált urzodezoxikólsavból van, ami monomer formában megtalálható az emberi epében, és epekövek oldására használt gyógyszerek alapanyagaként is használják. A fejlesztést végző orvosok szerint így maga a hordozó is olyan terápiás hatással bír, amely a beletöltött diabétesz elleni szerrel együtt rövid távon az anyagcserét állítja vissza normális működésére, hosszabb távon pedig az immunrendszer kompetenciáján is segít.

Egereken már kísérleteztek is a gyógyszerrel, az eredményeket a Nature folyóiratban publikált tanulmányban részletezték. Az állatok szervezetében az új gyógyszer visszafordította a gyulladást, helyreállította az anyagcsere-funkciókat, helyreállította az inzulinszintet, és meghosszabbította az élettartamot is.

A fejlesztők egyébként nem állnak meg a diabétesz elleni küzdelemnél, az epesavakból készített hordozómolekulákon alapuló technológiára támaszkodva a hasnyálmirigy-gyulladás, illetve a rák egyes tüneteit is szeretnék enyhíteni. Ezt a munkát a Toralgen nevű startupon keresztül végzik.

(Forrás: Yale, Nature, via Rakéta)