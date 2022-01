Szemétbe akadt hosszúszárnyú bálna után kutatnak Hawaii partjainál

Szemétbe akadt hosszúszárnyú bálnát keres egy tengeriállat-mentő csoport Hawaii partjainál. Az elmúlt hétvégén egy körülbelül 600 méter hosszú, erős halászzsinórt távolítottak el az állatról Kaui-sziget közelében – írja a Garden Island című lap.

A hatóságoknak azonban nem sikerült mindent leszedniük az állatról, mielőtt továbbúszott, ezért ha a körülmények engedik, megpróbálják megtalálni a bálnát, hogy folytassák a tisztítását. Meg akarják vizsgálni a zsinórt is, hogy meghatározzák, pontosan mi az, és honnan származik.

A nagy bálnák könnyen beleakadnak elhagyott vagy épp használat alatt álló halászfelszerelésekbe vagy egyéb kötelekbe és zsinórokba. A rácsavarodott szemét okozta plusz ellenállás miatt az állatnak több energiájába kerül az úszás. Megnehezítheti a táplálkozást, nagy eséllyel éhen is halhat ezért a bálna. De a szemét akár meg is sebesítheti, és fertőzést is okozhat nála.

A keresett bálna erősen lesoványodott, bőre világos színű, durva – nyilatkozta az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Központ (NOAA). A kutatók szerint az állat nagy stressz alatt lehet, mivel foltokban rozsdaszínű bálnatetvek borítják.

A Kauai szigetén lévő Koloában élő Graham Talaber épp levesteknősöket filmezett vasárnap drónnal kiküldött kamerájával, amikor köteleket és sötét foltokat vett észre a vízben, majd egy nagy háló végén meglátott egy hosszúszárnyú bálnát. A drónozó azonnal értesítette a NOAA-t.

A mentőalakulat egy műholdas jeladót rögzített az állathoz, amely nagyjából egy héten belül kioldja magát. Az eszköz jelezte, hogy a bálna szerdán visszaért Kauai vizeibe, de egyelőre nem látták az állatot – számolt be az MTI.