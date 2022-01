„Eszünk ágában sincs ásni”

Gyerekkorom egyik kedvenc könyve az 1982-ben kiadott Emberelődök volt a Búvár Zsebkönyv sorozatból. Ez egy nagyon népszerű könyvsorozat volt, az Emberelődöket mára elképesztően nagynak tűnő mennyiségben, 115 ezer példányban nyomták és adták el. Amikor megjelent, már egy évtizede folytak Rudabányán ásatások, milyen volt a könyv visszhangja?

Borzasztóan büszke voltam rá. Első könyvem volt, még ha kicsi is, de a miénk. Az illusztrátorával máig tartjuk a kapcsolatot, ő Kolozsvári Miklós. Nagy részét most is vállalom, pedig mindig újabb és újabb leletek kerülnek elő az emberré válással kapcsolatban. Amik abban az időben a legfontosabbak voltak, ebbe a könyvbe bekerültek. Nemrég beszéltem egy antikváriussal és gyakorlatilag már alig lehet kapni ezeket a Búvár Zsebkönyveket. Ha látom, megveszem, van vagy 3-4 példányom. Egyszer vettem egy olyat is, amit dedikáltam valakinek anno a megjelenés után, aztán amikor kinyitottam, kiderült, hogy ki adta el, kinek dedikáltam, ez megvan most is.

Mit tudunk ma a Rudapithecus hungaricusról?

Az ötven éves kutatást összefoglaló könyvemnek azért Tények és mesék az alcíme, mert a tény az, ami előkerült, ami tízmillió évig ott volt. Amint kiszedjük, már gyakorlatilag egy csont, ami ennek a kézzelfogható ténynek megfelel és bár nem lényegtelen hogy hogyan rakjuk őket össze, az hogy utána milyen következtetéseket vonunk le belőle nagyon sokféle lehet. Általában azt tudjuk, hogy egy tízmillió évvel ezelőtt élt emberszabású ősmajom volt. Élt ugyanott mellette egy másik majom is, az úgynevezett Anapithecus, amiről fogalmunk sincs, hogy honnan jött, hova ment, mit keresett itt, de Európában több helyen is előfordult.

A fő téma a Rudapithecus, amit úgy vezettek fel, hogy az emberré válás fő vonalába tartozik. Annak idején az egyik tanítómesterem Kretzoi Miklós írta le és akkor körbe röhögték ezért, de most egyre kezd előrébb jönni. Addig és most is tulajdonképpen az Australopithecusokból és az afrikai emberszabásúakból, illetve már emberszerűekből vezetik le az emberré válást. Ő ezt félrerakta. Elég nyomós indokai voltak, de nagyon kis, töredékes leletek alapján. Azt mondta, hogy ez egy ázsiai továbbfejlődés és egyenesen megy az ember kialakulásához, az afrikai pedig mellékvonal. Aztán előkerültek újabb leletek, amik az egész arcot rekonstruálni engedték. Előkerült egy csontváztöredék, egy töredékes koponya, ami a Gabi nevet kapta és az ehhez tartozó állkapocs, végtagcsont töredékek, medence és így tovább.

Három nagy elmélet van arról, hogy mi lett a Rudapithecusból. Az egyik ez a Kretzoi-féle egyenes leszármazás, hogy innen vezetett az út az emberhez. A másik, hogy ez tulajdonképpen a csimpánz, a gorilla és az ember közös ősét jelenti – ez a legáltalánosabban bevett. A harmadik, amit magam pedzegetek, hogy semmi nem lett belőlük, kihaltak, ugyanúgy mint a többi rokonaik is Európában. Ezek a majmok gyakorlatilag európai elterjedésűek voltak, mert amiket hasonló korúakat Ázsiában találtak, azok inkább az orangután fejlődésébe tartoznak.

Általánosan ismert, hogy mivel táplálkozott. A fogkopás vizsgálatok, meg sok minden egyéb is kimutatta, hogy puha növényi táplálékot evett, mert annak a rágásnyoma más, mint hogy ha mondjuk diót rágcsálna vagy húsevő lenne. Mindenképp növényevő volt, ez száz százalék. Hogyan mozgott? Fákon mozgott, időnként leereszkedhetett a földre, négy lábon. Farka nem volt. Az alapkérdés mindig az, hogy ki lesz az aki megtalálja először a felegyenesedett két lábon járást. Mindenki erre hegyezi ki magát, hogy ez mikor jött létre és jönnek a mesék. Itt nem valószínű, hogy ez történt. Bár van, aki azt mondta rá, hogy megvan a combcsontja, megvan a medencéje, ez alapján lehet következtetést levonni a felegyenesedésről, de ugyanabból más más következtetést von le.

Mekkora lehetett? Körülbelül 45-50 centi volt a testhossza, körülbelül egyenlő hosszúságú elülső és hátulsó végtagokkal. A nőstény testtömege 28 kilogramm körül lehetett, 2-3 kilóval több volt a hímeké. A nemek között nagy látható különbség volt. A hímek erősebbek, mint általában a ma élő emberszabású majmoknál. Ugyanaz a morfológia, de a szemfoguk az sokkal nagyobb és a testméretük is.

Nagyjából ezt tudjuk a Rudapithecusról. Gyakorlatilag sorba fűztem az összes immár megalapozott gondolatot, ami az irodalomban fellelhető, meg a szakmai belső közvéleményben is megfogalmazódott, és akkor még jönnek a rekonstrukciók. Vannak nagyon vad szobrok is és vannak nagyon jók, legalábbis ennek az elgondolásnak megfelelő szoboralkotások, köztériek is. Azért hadd mondjam el, hogy Rudabányán a régi bölcsődeépületből létrehozták a Rudaparkot, ahol megtalálható néhány állatnak az élethű méretű műanyag szobra. A gyerekek felmászhatnak ezekre és így tovább, a fán meg ott van a majom.

Először gondban voltunk, hogy ezt a szobrot hova tegyük le, mert hogyha a majmot kirakjuk a település bejáratához, akkor egy majomfaluba érkezünk és úgyis ellopják. A másik, hogy tegyük köztéri helyre, mondjuk a templom elé, na de hát ez mégiscsak egy vad ötlet. Akkor tegyük a polgármesteri hivatalhoz, mint egy jelkép. Hát akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy a polgármester egy majom. Úgyhogy nehéz volt neki olyan helyet találni, ahol mellékes gondolatok nem merülnek föl.

Említette, hogy a felegyenesedés nagyon keresik. Érdekes, hogy Kínában a hasonló Lufengpithecusnál eszközöket kerestek. Gyakori jelenség, hogy a nagyközönség nem annyira egy majomra számít, mint inkább egy ősemberre vagy valamilyen átmenetre?

Igen, gyakran össze is keverik. Ősembernek nevezik nem emberszabású ősmajomnak, ami a legkorrektebb megfogalmazás. Más kérdés, hogy azután a biológiai rendszertanba milyen néven teszik. Nincs két ember, aki ugyanoda rakná. De felmerült különben, mert nagyon sok eszközkészítő állat van, ami nem csak használ hanem készít eszközöket. Volt a Sivatagi show című film, nem tudom mennyire ismerős...

Láttam pár tucatszor.

Akkor ismerős. Abban lehámozzák a botokat, megnyalják a végét és azzal piszkálja ki a hangyákat. Aztán amikor lehullottak az érett a gyümölcsök, annyit ettek, hogy jól berúgtak és ott tántorogtak. Ez nem eszközfüggő különben, de az, hogy felemelnek egy követ és azt odavágják valahova, hát ez egy határeset. Az eszközt nem készítette, de valamire használta. Sokféle madár is van, ami eszközt készít és így tovább, tehát nem egy egyedülálló dolog, hogy csak az ember és annak közvetlen elődei készítettek eszközöket. Itt felmerült, hogy Rudabányán van egy ilyen kő és megtaláljuk ezt a követ, de soha sem sikerült.

Magyarországra lehet mondani, hogy ősmaradvány nagyhatalom?

Nem. Nem lehet mondani. Vannak nálunk sokkal nagyobb nagyhatalmak.

Európában sem?

Hát Európában mondjuk ebben a témában például Spanyolország, ott rengetegen kutatnak, rengeteg jó lelőhelyük van, ők Rudabányát megelőzték. Amikor elkezdődtek a rudabányai kutatások, akkor mi voltunk ennek a vezető területe, amellett hogy találtak Németországban, Franciaországban, voltak szórványos leletek a Kaukázus környékén is, de a lényeg az, hogy azóta elsősorban a spanyoloknál ott egy nemzeti kincs lett és ott rengeteg pénz megy rá és nemzeti büszkeség, olyan támogatásokkal, ami nálunk nincs.

A Rudapithecus kutatásból kiderül, hogy volt olyan, hogy személyes konfliktus miatt estek el tudományos cikkük Nature-beli közlésétől. Miközben szinte ezzel egy időben ellopták a kutatás helyszínén a leleteket védő tetőt. Számított rá, hogy ennyire kemény kétfrontos küzdelem a tudományos pálya?

Az, hogy ellopják a helybéli munkanélküliek megélhetési bűnözésből a vasat, és előtte a palát számtalanszor leszedték, annak semmi köze a tudományhoz. Ez egy borzasztó dolog, mert azért építettük annak idején azt a tetőt, hogy ne érje eső, mert az tönkreteszi a lelőhelyet, hogy az időjárás bizonyos viszontagságaitól védjük és bemutatható legyen. Olyan volt, mint Déva vára, hogy reggelre ellopták, nem mondom, hogy estére újjáépítettük, de sokszor kellett pótolni, újraépíteni, aztán annyira tönkrement már, hogy le is kellett bontani és ma egy nagy háborúbiztos betonbunker védi az egészet.

A nemzetközi kutatásokkal az a helyzet, hogy a kezdet az volt, amikor előkerült az első koponya. Ez 85-ben volt. Akkor én úgy gondoltam, hogy Magyarországon nem vagyunk elegen egy ilyen a jelentős lelet és a körülötte már ismert dolgok feldolgozásához. Nem volt elég megfelelő minősítésű kutató, akik ezt meg tudták volna oldani és ehhez először meghívtam egy amerikait, aki aztán hozta magával a többieket és ebből alakult ki egy őrült nagy kutatócsoport, abszolút nemzetközi, első szintű szakemberekkel. Elvileg ez volt, amit szerettem volna. Talán a harmadik évben volt, hogy meghívták Peter Andrewst, aki a British Museum természettudományi múzeumának a munkatársa és hosszú évekig a Nature egyik szakreferense volt. Ő most már idősebb ember, nem sokat zavar, de akkor az összes dolog tőle függött, hogy megjelenik, vagy nem.

Egyszer azt veszem észre, hogy az első napokban ezek itt elkezdenek ásni, mint hogyha ott se lennék, és akkor volt egy pár kemény beszélgetés, hogy ez hogy működik. Annyira, hogy az amerikai nagykövetségre is elmentünk, mert az amerikaiak hozták ide.

Vissza akartam vonni az egész közös kutatási támogatást, az egészet leállítani, hogy ha ez így megy tovább, hogy kiveszik a kezünkből magát a legfontosabb dolgot, és hogy ez a mienk: itt meghívottak vagytok, még akkor is, ha ti hozzátok a pénzt, de nálam van a majom, meg a lelőhely. Ott volt egy fiatal kulturális attasé, aki azt mondta, hogy nehogy visszavonjam, az összes ösztöndíjat, meg minden egyebet ideadják, mert ha ezeket egyszerre lemondom, őt kirúgják.

Megkaptam ettől a Peter Andrewstól a választ, hogy ő itt ásatást fog végezni, és akkor összevesztünk. Gyakorlatilag akkor ő is elzavart engem, én is elzavartam őt, satöbbi, és ennek az lett az eredménye, hogy mikor egy másik új koponya előkerült, a Gabi nevezetű, ami tényleg világszenzáció volt – egy kanadaival találtam, azóta vele is sikerült összeveszni –, írtunk oda egy cikket, amit nem hoztak le, mert ott volt a kedves barátunk keze.

Sokan úgy gondolják, hogy a tudomány, az valami fennkölt, logikus dolog, mindenki segíti egymást. Hát nem, ez olyan mint a piacon a kofák, mindenki ott veri át a másikat, ahol tudja és mindenkinek megvan a célja, hogy hova akar eljutni.

Ettől függetlenül ez a londoni nagyon értékes dolgokat is csinált, van egy külön fejezet is róla, amit úgy hívnak, hogy tafonómia, ami azt mutatja, hogy ha mondjuk elpusztul egy állat, mi lesz belőle, mondjuk itt jelen esetben tízmillió éven keresztül, mi marad meg belőle, milyen hatások érik addig, amíg kiássuk, és az is lényeges, hogy utána mi történik vele, és ezt nekünk visszafelé kell felépíteni, hogy akkor hogyan is nézhetett ki, miket evett, hogyan mozgott, satöbbi. Ebben ő tényleg kiváló ember volt és sok újdonságot hozott ő is, meg a kollégái is.

Aztán nem csak az én példám volt, mert egy szakmabeli jóbarátom, egy Párizsban dolgozó angol fiú, Martin Pickford nevezetű, Namíbiában dolgozott és onnan kerültek elő leletei. Ezeket a Nature-ben le is hozták, de úgy, hogy ennek a Peter Andrewsnak az a rendszere, hogy előbb a kommentárok vagy ilyen rövid összefoglalók mennek és aztán a végén a szakcikkek. És az történt, hogy amit ő leírt, egy új majomfajt Namíbiából, azt a cikk elején semmissé nyilvánították, hogy ez nem az. Na most ez borzasztóan sokat számít, hogy ez a faj az érvényes nevű vagy nem. Az a szabály, hogy ha ugyanabban a folyóiratban ugyanabban a számában jelenik meg a leírás, ebben az esetben amelyik előrébb van a számban, annak van prioritása. Ott szidta ennek az angolnak a felmenőit ez az angol-francia barátom, hogy mielőtt leírhatta volna, máris annullálta az elgondolásait.

A nevezéktan egyébként is egy kalandos, versengő műfaj. A Rudapithecus pont ilyen okok miatt egy időben Dryopithecus brancoi volt, de aztán végül visszakapta a Rudapithecus hungaricus nevet, ez hogy történt?

Igen, és most megint másnak nevezik. Tehát az eredeti név Rudapithecus hungaricus. Itt az a szokás volt, hogy talán nem is különböztek egymástól a különböző leletek, de nemzeti büszkeségből mindenki külön nevet adott a saját leletének és így rengeteg név keringett már. Az egész csoport beletartozik abba, amit általában úgy hívunk, hogy Dryopithecus-félék. Van egy nagyszerű ábra az 1800-as évek végéről, hogy aki leírta a Dryopithecust, lerajzolta az állkapcsokat és a feliratozás a lényeg: felül van a csimpánz, utána a Dryopithecus, utána a hottentotta, és végül a francia ember.

Ami hozzájött, hogy ténylegesen jóval korábban, az 1800-as évek végén Németországban leírták ezt a Dryopithecus brancoit, egészen más néven, sokféle néven. Ott is komplikációk voltak. Ezt a kanadai partnerem bányászta ki, mégpedig egy olyan alsó bölcsességfognak mondott, tehát utolsó fog alapján, ami borzasztó variábilis, vagy kijön, vagy nem, megnyúltabb, keskenyebb és így tovább, rengeteg variációs jellege van. Direkt megeresztettem egy cikket és a világot körbeutaztam azért, hogy ezeket az alsó bölcsességfogakat végigvizsgáljam. Ezek között voltak ma élő emberszabásúak és többféle mai ember is. A végeredmény az lett, hogy ez nem használható. De közben a spanyoloknál előkerült egy újabb koponyalelet, amit azonosítani lehetett ezzel az eredeti Dryopithecusszal, és attól viszont jelentősen különbözött a Rudapithecus. Ennek az eredménye az lett, hogy visszaállt a Rudapithecus hungaricus név. Bebizonyosodott egy új lelet kapcsán, hogy újra kell keverni a kását és akkor más jön ki belőle.

A legújabb dolog pedig az, hogy a spanyolok már a Rudabánya előtt, a negyvenes években több majomleletet találtak, ez néhány fog volt csak, és ezt elnevezte az akkori kutató Hispanopithecusnak. A spanyolok a mai napig ezt tartják. Olyan erős a nyomásuk, hogy akiben megvan, hogy ahonnan fúj a szél, arra fordul – mert ez a tudományban is természetesen megvan, nem csak a politikában –, az beáll ebbe a vonalba és szeretné elfelejteni ezt a Rudapithecust, hanem most a Hispanopithecus az, amelyik teret nyer.

Tehát ez egy nagy játék, nagy kavalkád. Én nagyon nem szeretem, mert egyébként a rudabányai leleteknek, ahogy a világban mindig, van egy száma, ami van ahol megegyezik a leltári számával, van ahol egy sorszám, mondjuk itt nálunk egy sorszám van, hogy a RUD-77-es az az első idősebb nőstény majom koponyája, a RUD-200-as a Gabi nevű Rudapithecus koponyája, tehát a megjelölés és akkor konkrétan erről a tárgyról van szó és nem általánosságban beszélünk róla, mert különben nem lehet utánamenni.

Azt írja: "A Kárpát-medencében hasonló a helyzet, mert nálunk a 10 millió évvel ezelőtti Pannon-tó partmenti üledékei csak elvétve őrizték meg a csontleletek sokaságát, amelyek napjainkban 2400 méteres mélységben csak mélyfúrások magmintáiban találhatók meg." Az ember általában egy keresztmetszeti képet lát a házáról, és ott valahol az alapok alatt nem messze egy teljes Triceratopsz csontváz fekszik. Hogy kerülnek ilyen mélységbe a csontok, és amik megmaradnak, miért maradnak a felszínen?

Ez egy elég egyszerű földtani szakmai kérdés. Van a Kárpát-medence most, 15 millió évvel ezelőtt kezdett az Alföld és a Kisalföld területe besüllyedni és ez a süllyedés van, ahol – például a Makói-árokban – 6000 méter mélységig lemegy, ez a 6000 méternyi a területet kitöltő Pannon-tóba rakódott le. Ha van egy medence és ezt teli öntöm, akkor ennek van egy partszegélye, de amikor ez a medence feltöltődik, menet közben is, a partról lemosódnak ezek az üledékek és eltűnnek, tehát csak nagyon ritka esetben találni olyan korú maradványokat – mert ez a Pannon-tónak a kezdeti szakaszán volt –, amik még megmaradtak. Ebből a szempontból Rudabánya egy különleges környezet, ami megmaradt. Az egykori vasércbánya területén völgyek voltak és azokban csapdákban megmaradtak csontmaradványok, csigák, és növények maradványai. Tehát azért nem idősebb, mert akkor kezdett el süllyedni ez, másrészt kitöltötte ezt a süllyedéket a Pannon-tó, most is süllyed egyébként, de a peremekről pedig mosódott be az az üledék, amiben ott lehettek.

Ott van Visonta, meg Bükkábrány, a lignitbányák. Ott nem lehetett több mint egy fél kilométerre a Bükk és a Mátra felé ennek a Pannon-tónak a partszegélye, de már nincs meg. Nemrég jártam Visontán és újra megnéztem: egy gramm ilyen jellegű csont nincs, ezek megsemmisülnek. Ugyanez a helyzet Kelet-Afrikában is, ott a kelet-afrikai törés, az árok környékén ez kiemelkedett, az Etióp magasföld meg a vulkánok, és ami korábban lerakódott, azok lepusztultak. Van egy hiány ott, 14 és 6-8 millió év között alig van lelet. Aki Afrikában dolgozik, mind arra hajt, hogy nem a legidősebbet kell megtalálnunk, abból van elég, meg a fiatalabból is van elég, de ebből szinte semmi nincs, mert ez lepusztult. Akkor keressünk olyan helyet, ahol megvan ez, ahol be tudjuk stoppolni ezt a hiányt, mert kiderült, hogy sok minden lezajlott. A sok millió év azért borzasztó sok, csak dobálózunk a millió évekkel, de gondoljuk meg, hogy maga az ember a Homo Sapiens maximum 300 ezer éve létezik.

Amikor ez a Pannon-tó létezett, milyen volt itt a környezet?

A partszegély környékén, ahol még sekélyebb volt a víz, ott ezek a mocsári ciprusok, meg hasonlók nőttek ki a mocsarakból mangroveerdő-szerűen. Ahol jobban kiemelkedett az aljzat, ott másféle növényzet is volt. Tehát alapvetően mocsári, amit időnként valamilyen folyóvíz megszakított. Ez egy őrült nagy tó volt, akkora, mint most a Fekete-tenger fele, a mélyén csigák, kagylók, balatoni kecskekörmök és egyebek éltek, és azoknak a tömege rakódott le.

A feltárásoknak a felfüggesztését azzal indokolta, hogy igazából az információnak csak egy százalékát tudjuk feltárni, a többi elveszik az ásatás során. Mikor folytatódhat a feltárás és milyen lesz az a technika, amivel nem egy százalék információt tudunk megszerezni?

Nincs olyan messze. Ez a régészeknél is egy probléma, és legutóbb az óbudai Aquincumi-múzeum igazgatónője fejtette ki ezt egy hosszú cikkben a Hajógyári-szigeti egykori római központ feltárása kapcsán, hogy eszünk ágában sincs ásni, addig jó amíg ott van. De addig is körbe tudjuk határolni, vannak ezek a földradarok, amit mindenhol használnak, akár a rendőrség, de kimutatja, hol van megbolygatva a föld, hol mennek különböző vezetékek, és így tovább. Ha feltalálnak olyan hullámhosszú technikát a földradarban, ami képes kimutatni és elkülöníteni mondjuk egy pár centis csontot is, neadjisten megmutatja a formáját, akkor nem kell ásnunk hiszen ott van lent. Ez a jövő képe. Még nincsenek olyan tomográfok, amivel mondjuk a talaj felszínét vizsgálva egy méter mélységig ezt ki lehetne mutatni és átvilágítani. Nagyon fejlett tomográfok vannak, főleg ipariak, de nem erre vannak kifejlesztve. Tehát a képalkotó technikának a fejlődése olyan mérhetetlenül gyors, hogy ezek megmondják majd, hogy itt érdemes ásni, itt nem érdemes ásni, itt tönkreteszem, vagy nem vaktában ások és nem marad ott, vagy egy ásónyommal kihajítok egy rakás információt, ami nem megengedett.

Főleg akkor nem, hogy ha ezek a kanadaiak, akik itt garázdálkodtak, „Nekem csak a majom kell” felkiáltással éveken keresztül hozták ide az olyan torontói diákjaikat, akik azt sem tudták, melyik országban vannak, de azt hiszem bele is írtam, hogy Rudabányán keményen dolgoztatták őket. Ők fizettek azért, hogy ide jöhessenek, mert kredit járt érte az egyetemen, és a legnagyobb élményük az volt, amikor elmehettek és végre egy McDonald'sben vehettek valami szendvicset, amitől otthon érezték magukat.

Mi volt a gond a kanadaiakkal?

Az volt az egyik alapvető konfliktus, hogy gyakorlatilag ki akarták rabolni a lelőhelyet. Ez volt a „Nekem csak a majom kell!” és ott hagytak minden egyebet, nem foglalkoztak vele. Az amerikai és kanadai az ilyen csőlátó, ezért vannak előrébb egyébként sok mindenben, mert annyira koncentráltan csak egy dologgal foglalkoznak.

Emiatt azt mondtam, hogy hát akkor ezt befejeztük, mert tönkreteszitek az egész lelőhelyet, és minden ilyen típusú kutatásnál meg kell hagyni egy olyan területet, ami nem nagy, tanúfalnak nevezik, amivel újra lehet vizsgálni majd a korábbi eredményeket, mert ott van még az eredeti kőzet. Tehát hogy ha valakinek DNS-vizsgálatra lenne szüksége és ahhoz ilyen körülmények között ilyen csont kellene – ma még nem tartunk itt, hogy ilyen idős csontból lenne DNS – akkor az be tudja gyűjteni.

Ez volt az egyik ok, ezért gyakorlatilag azt mondtam nekik, hogy itt befejeztük. Náluk létkérdés, hogy találni kell valamit, ettől függ az állásuk, a presztízsük, hogy kapnak-e további támogatást. Megvan tehát ennek a nagyon kézzelfogható oka, hogy ők miért csinálják ezt, más kérdés, hogy mit érnek el vele. Tönkreteszik a lelőhelyet.

Rudabánya mellett van egy Alsótelekes nevű település, ahol egy maszek gipszbánya van, ahol mi már 93 óta dolgoztunk. Nem olyan sok, mint Rudabányán, de majom is került elő, más maradványok is, és én hülye fejjel egyszer ezt megmutattam nekik, jóval később. Mondani sem kell, hogy megyünk le Rudabányára, erre a területre és ott áll az őr, meg néhány ember, mondják, hogy nem engedhetjük be magát. Hogyhogy? Mert itt vannak a kanadaiak és nem szabad őket zavarni. Tehát magyarul engem, meg akik csináltuk az egészet, akik megmutatták, minket kihajítottak és teljesen illegálisan ástak.

Hol tart ez a történet most?

A történet ott tart, hogy hál’ istennek Covid van. Nem tudnak ide jönni, mert akkor folytatódna ez a civakodás. Ha nagyon akarom, időnként kimegyek oda, vagy kimegyünk egy páran. Főleg most, hogy egy bemutatóhellyé átalakult ezzel az új betonbunkerrel, ami a területen épült. Azt be kell rendezni, vannak ilyen kiállításrendezői gondjaink is, mert egy őrült nagy terület. Hússzor huszonöt méteres vagy még nagyobb terület, amin semmi nem látszik. Most ezt valamilyen módon a mai kívánalmaknak megfelelően látványossá kell tenni. Annyi pénz persze nincsen, hogy hologramok röpködjenek, meg három dimenziós mozi, amik ma követelmények egy ilyen múzeumi kiállításon. Tehát ezért megyünk oda le is, és kimegyünk Telekesre is, amennyire meg tudjuk közelíteni, csak hát most már olyan helyzetben vagyok, hogy nincs mögöttem semmi nemű háttér, minden saját zsebből megy.

Egy nehéz környék egyébként. Ez minden eldugott kistelepülésre jellemző. A helyi maffiák ellen nem lehet csinálni semmit, főleg hogyha azok nagyon primitívek. A bánya megszűnésével, ahol nagyon fejlett infrastruktúra volt, orvosi rendelő, bányász kultusz, több generációs gyógyszerész család, mérnökök, satöbbi, ezek már mind kihaltak. Már nem is tudnak róla, azt se lehet tudni, hogy ott bánya volt. Van egy bányász emlékmű, ahova kirendelik az iskolásokat, megkoszorúzzák, utána jön egy kis ivászat-evészet és ennyi a bányászhagyomány.

A jó visszajelzések jutnak el hozzám, azt még nem mondta senki, hogy ilyen csapnivalóan olvashatatlan könyvet még nem láttam. De a jó visszajelzéseknél volt, aki azt mondta, hogy ez az elmúlt ötven évnek a kor- vagy kórtörténete, tehát ebben benne van mindaz, amit a magyar társadalom átélt az elmúlt ötven évben. Ez tényleg így van, utólag gondoltam erre vissza, főleg a legvégén az évről-évre összefoglalásban, hogy mi mindenen ment ez keresztül és miért.

(Borítókép: Kordos László. Fotó: Nagy Tamás / Index)