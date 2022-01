Érdemes előre készülni az adott időszak kártevőire minden évben. Vannak olyanok, mint a csótány, az ágyi poloska, a ruha- és élelmiszermoly, amelyekkel az év bármely időszakában összefuthatunk, de egyesek csak bizonyos időszakokban kerülnek elő.

Például az év első negyedében a menedéket és ennivalót kutató egerek és patkányok jelenhetnek meg. Ez a két rágcsáló a hidegebb idő miatt keres búvóhelyet, hogy táplálékhoz jusson.

A klímaváltozás hatásait a kártevők számában is észlelhetjük, mivel az enyhe időjárás következtében feltűnhetnek olyan rovarok is, amelyek normál esetben csak kora tavasszal jelentkeznek. Például a hangyák várható megjelenése rendszerint tavasszal esedékes. Idén viszont, mivel jóval melegebb volt az ősz és az eddigi tél az átlagosnál, akár már az év elején is feltűnhetnek a családi házakban és lakásokban.

A hangyákon túl a kullancsok számára is hatással lehet a mostani időjárás, így intenzívebb jelenlétükkel érdemes számolni egy-egy erdei túra közben vagy a házi kedvenceket sétáltatva.

Az év más szakaszában is elképzelhető, hogy egyes kártevők hamarabb jelennek meg a környezetünkben a számítottnál. Hogy mikor melyikkel találkozhatunk, a kártevőnaptár segít meghatározni. Eszerint április-május környékén jönnek a legyek, amelyeket a szúnyogok és darazsak, a nyár vége felé pedig a muslicák követnek. Az őszi időszak eljövetele pedig a címeres poloskákat indítja el a fűtött szobák felé – írja a Pénzcentrum.