Itt a vége, nincs többé telefonkönyv

Idén már nem kötelező a távközlési szolgáltatóknak papíralapú telefonkönyvet megjelentetniük, mivel a tudakozók, az internetes keresők és a közösségi média minimálisra csökkentette, szinte teljesen megszüntette a kiadványok iránti érdeklődést, így a telefonkönyvek létjogosultságát is.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írja, a szolgáltatókat 2022-től nem kötelezi könyv vagy adathordozó formájában telefonkönyvek kiadására. A hatóság megjegyzi, 2017-ben még hatvanezerhez közelített a nyomtatott telefonkönyvek száma, 2020-ra azonban tizenhétezernél is kevesebb kellett, a fogyasztók által átvett névjegyzékek száma pedig felére esett vissza. A CD-n terjesztett telefonkönyvek számai még durvábban zuhantak, 31 ezer darabról 2500-ra.

Az érdeklődés hiányának oka az internet, valamint az okostelefonok megjelenésére és elterjedésére vezethető vissza, hisz ma már minden olyan információ elérhető a zsebünkben tárolt eszközről pár pöttyintéssel, amihez korábban vastag telefonkönyvek kellettek. Ezenfelül a három nagy operátor is üzemeltet saját tudakozószolgáltatást, ahol név vagy cím alapján is lehet keresni.

Az NMHH piackutatása szerint a 14 évesnél idősebb magyar lakosság csupán nyolc százaléka használt a kutatást megelőző fél évben bármilyen formában telefonkönyvet. Ez nagyjából hétszázezer embert jelent, ők vélhetően az internet-hozzáférés hiányában nyúltak a telefonkönyvhöz. Nekik segítséget jelenthet a telefonos tudakozó, ami a hatóság vizsgálata szerint teljeskörűen helyettesíti a telefonkönyveket.

Az 11-800-as hívószámon elérhető egyetemes tudakozón név és cím alapján bármikor megtudható, hogy az adott személy vagy szervezet rendelkezik-e telefon-előfizetéssel, és mi a száma. Az egyetemes tudakozó mellett a Magyar Telekom a 11-818-as, az Invitel a 11-888-as telefonszámon nyújt kereskedelmi alapú tudakozószolgáltatást.

A nyomtatott telefonkönyv előállítása ellen környezetvédelmi érvek is szólnak, a kiadványok előállításához nem kevés papír kell, a papírgyártás pedig víz- és energiaigényes folyamat. Egy vaskosabb telefonkönyv akár egy kilogrammot is nyomhat, ennyi papír gyártásához két-három kilogramm fa, 45-55 liter víz, 10-12 kWh energia és rengeteg vegyi anyag szükséges. A csökkenő tendenciákat figyelembe véve is évi harminc-negyven tonna fát és hét-nyolcszázezer liter vizet lehet megspórolni a telefonkönyvgyártással felhagyva. A telefonkönyvek kivezetése tehát környezeti és gazdasági szempontból is pozitív esemény, emelte ki közleményében az NMHH.

(Borítókép: William Gottlieb / CORBIS / Corbis / Getty Images)