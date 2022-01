Drónnal látogatták meg a házfoglaló jegesmedvéket

Sok populáció már akkor is menthetetlen lenne, ha valami csoda folytán mérséklődne az üvegházhatású gázok kibocsátása.

Tucatnyi jegesmedve költözött be egy elhagyatott meteorológiai állomásra Oroszország sarkvidéki régiójában. Az épületeket elfoglaló állatokról 2021 nyarának végén készített lenyűgöző fotókat és videókat Dmitrij Kokh fényképész a Csukcsföldhöz tartozó Koljucsin-szigeten.

A természetfotós eredetileg a világörökséghez tartozó Vrangel-szigeten, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete által védett rezervátumban akarta a sarkvidéken élő állatokat fotózni természetes közegükben. Helyette végül a Vrangel-szigettől délre található Koljucsin egykori szovjet meteorológiai állomásán kapott lencsevégre húsznál is több jegesmedvét, akik elfoglalták az elhagyatott épületeket. Kokh a saját weboldalán és Instagramján is osztott meg a fényképekből, illetve videót is közzétett a neten.





Koljucsin szigete akkor keltette fel a fényképész érdeklődését, amikor a Vrangel-sziget felé tartva látta a hajóból, hogy a nyári hónapokban megszokottnál jóval több jég veszi körül a Koljucsin-sziget partjait. A szokásosnál több tengeri jég magyarázattal szolgálhat arra is, hogy a medvék miért nem mentek tovább jóval északabbra, a nyári területeikre: a sarkvidéki ragadozók a jégen a legjobb vadászok, a sok jég pedig sok élelemmel kecsegtetett.

„Szinte az egész szigetet belátni a hajóból. Amikor kikötöttünk egy vihar miatt, akkor vettük észre a mozgást az 1991-ben elhagyott épületek ablakában” – mesélte a Live Science-nek Dmitrij Kokh. A felvételek elkészítéséhez nem szálltak partra, a fotós egy zajcsökkentő rotorokkal felszerelt drónnal dolgozott. Ezzel sikerült anélkül megközelíteni az állatokat, hogy megzavarták volna őket. Habár úgy tűnhet a képeken, hogy a medvéket egyáltalán nem érdekelte az őket fotózó drón, ez megtévesztés is lehet.

A jegesmedvék nagyon trükkös vadászok, ha úgy is tesznek, mintha nem figyelnének rád, közben ugrásra készen állnak

– mondta a fotós. Az akár 770 kilogrammos súlyt is elérő állatok negyven kilométer/órás sebességgel is képesek futni, igaz, csak rövid ideig. A szárazföldön lomhábbak, a vízben és a jégen igazán veszélyesek.

1979 óta a jegesmedvék életmódja változik, az állatok területe egyre délebbre csúszik, ahogy a klímaváltozás következtében egyre kevesebb jég áll rendelkezésükre. A jégmező olvadása miatt a bizonytalan jövő elé néző jegesmedvék egyre gyakrabban járnak be az északi városokba élelmet szerezni, de dokumentálták már, ahogy rénszarvasra támadnak, és a kannibalizmus is növekszik a hatalmas sarkvidéki állatok között. A tudósok egyetértenek abban, hogy az Északi-sark jégtakarójának mostani üteme mellett a jegesmedvék még ebben az évszázadban eltűnhetnek.

(Borítókép: Két jegesmedve néz ki az elfoglalt ház ablakán. Fotó: Dmitrij Kokh, www.dmitrykokh.com)