Tényleg a mediterrán a legjobb diéta?

Az étrendeket sokféle szempont szerint lehet értékelni. A US News and World Reports egy igen széles körű tapasztalatokkal rendelkező szakértői csoportot állított össze, amelynek tagjai már jó ideje minden évben összeülnek, és megvitatják, melyik étrend, illetve diéta tekinthető a leginkább ideálisnak.

Ide tartozik például a szív- és érrendszeri betegségek, elsősorban a szívinfarktus és a magas vérnyomás, vagy a cukorbetegség megelőzése, illetve kordában tartása, de például fogyáshoz, netalán az igen gyors fogyáshoz ajánlott étrendek megvizsgálása is. Létezik egy úgynevezett abszolút kategória is, amely valamennyi szempont figyelembevételével keresi a legjobb általános étrendet. A szakértői csoport tagjai között szerepelnek orvosok, dietetikusok és tudományos témákkal foglalkozó szakújságírók is. Összesen 27 szakemberről van szó, akik 40 különböző diétát, illetve étrendet rangsoroltak a fenti szempontok szerint.

Az abszolút kategória, tehát a minden szempont összesítése alapján általánosan a legjobbnak tekinthető diéta kategóriájában pedig immáron ötödik éve a mediterrán étrend végzett az első helyen.

Ezenkívül azonban a mediterrán diéta besöpörte a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából legelőnyösebb, cukorbetegség szempontjából legkedvezőbb, valamint a legkönnyebben betartható diéta címét is.

Az általános kategória második helyén az úgynevezett DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)-diéta végzett, a gyors fogyást eredményező diéták között pedig a kidolgozójáról, a Robert Atkins kardiológusról elnevezett, alacsony szénhidrátbevitelen alapuló Atkins-diéta kapta a legjobb besorolást. Az egyik szakértő, dr. Fatima Cody Stanford – aki a Harvard Egyetem orvosa, illetve közegészségtan-szakértője – szerint azonban a mediterrán diétának hátrányai is vannak. Szerinte például az, hogy nem egy esetben igen költséges lehet.

A szakértő szerint a diéta kicsit elfogult is, hiszen szinte kizárólag európai alapanyagokra épít. Miután európai diétáról van szó, számunkra ez talán kevéssé meglepő. Stanford doktornő az Atkins-diétát is kritizálta, mivel szerinte ugyan ezzel valóban le lehet fogyni, de túlzottan nagy mértékben tartalmaz feldolgozott élelmiszereket. Ráadásul a túlzottan alacsony szénhidrátbevitelnek is lehetnek hátrányai. Ezért aztán ő ezt a diétát hosszabb távon nem javasolja.

A szakértői panel jelentéséhez dr. David Seres, a Columbia Egyetem orvosa és táplálkozástudományi szakértője is hozzászólt. Szerinte minden ilyen rangsor és értékelés legalább valamilyen

részben tartalmaz szubjektív elemeket is, és azt is figyelembe kell venni, hogy a tudomány nem konstans, állandóan fejlődik, és emiatt változik is.

Ez különösen a táplálkozástudomány területén figyelhető meg, hiszen – kis túlzással – ahány szakértő, annyiféle ajánlás létezik. Ennek fényében különösen figyelemreméltó, hogy a mediterrán diéta már ötödik alkalommal nyerte el a legjobb általános diéta címét, nem utolsósorban komplett mivolta miatt is. E szerint tehát megfelelő mértékben és arányban tartalmaz valamennyi egészséges és szükséges tápanyagot.

Sokak számára az is csábító lehet, hogy

a mediterrán diéta hosszú idő alatt alakult ki, és inkább hagyományokon, mint tudományos érveken alapul.

Ennek ellenére persze a tudomány többször is megerősítette egészséges mivoltát, sőt talán ez a legtöbbet tanulmányozott diéta az összes között. Tudományos alapokon is fejlesztettek diétát természetesen, és az így összetett, főleg kardiológiai szempontok alapján kiválasztott DASH-diéta is jól szerepelt a szakértők rangsorában.

Az értékelés az ízeket nem vette figyelembe. Az egy másfajta szakértőkből összeállított csoport dolga.

A cikk szerzője belgyógyász szakorvos, c. egyetemi tanár.

