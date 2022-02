A világűrön keresztül indulhat járat Pekingből New Yorkba

A világűrt is érintve szállítana utasokat többek közt Pekingből New Yorkba egy kínai hiperszonikus repülő 2030-tól kezdve. A fejlesztést megvalósító kínai közlekedési cég, a Space Transportation szerint ezzel a megoldással akár egy óra alatt el lehetne jutni New Yorkból Pekingbe.

A terv szerint az űrrepülőgép egy hordozógéphez kapcsolódva indulna el a világűr felé. Ez utóbbit rakétákkal hajtanák meg, amelyek később visszatérnének a kiindulási helyre. Az űrrepülő a hordozóról lekapcsolódva aztán már a saját hajtóművével folytatná az útját, akár 4200 kilométer/óra körüli sebességig gyorsulva. A jármű hátránya az lenne, hogy a kabinjában legfeljebb 12 ember férne el.

A Space Transportation egyik pekingi partnere 2018-ban már el is kezdte a projekt előkészítését, de akkor még csak a Tianxing 1-es és Tianxing 2-es rakétákat teszteltek, hogy megfelelnének-e a feladatra. Magát az űrrepülőt 2023-tól kezdve tesztelik a földön, a komolyabb tesztek pedig 2024-ben kezdődhetnek majd, akkor ugyanis a levegőben is kipróbálják majd a járművet távvezérléssel. 2025-ben már emberek is lesznek ezeken a járműveken, 2030-tól pedig megindulnának a rendszeres járatok is.

A SpaceX egyébként 2017-ben már bejelentett egy ehhez hasonló tervet. Annak a lényege az volt, hogy a Starship nevű rakétájukkal csináltak volna hasonlót, ezzel New Yorkból Párizsba lehetett volna eljutni fél óra alatt. Azt a projektet egyelőre még szintén nem törölték, de mostanában nem sokat lehet hallani róla.

(via raketa.hu)

