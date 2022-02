Az iPhone-ok árát is felülmúlja a Samsung legújabb csúcsmobilja

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben is említettük, nagyon szerettük volna, hogy kellemes meglepetésekkel távozzunk a dél-koreai cég eseményéről, a Samsung azonban idén sem tudta kiküszöbölni a már-már felfoghatatlan mennyiségű szivárogtatást, így tulajdonképpen már hetekkel az Unpacked 2022 előtt tudni lehetett, hogy mi lesz a mai bemutatón.

Az esemény fénypontjai természetesen még így is az új S szériás mobilok voltak. A jóslatoknak megfelelően bemutatkozott a Galaxy S22, a nagy tesó S22+ és a minden hájjal megkent S22 Ultra – előbbi kettő esetében egy kisebb frissítésről beszélünk, a kamerák és a mobilt hajtó chip tekintetében történt jelentősebb előrelépés.

Mind az S22, mind az S22+ ugyanazzal a háromkamerás formatervvel operál. Az elődnél 23 százalékkal nagyobb szenzorokat, 8K-s videofelvételre képes, 50 megapixeles, széles látószögű, egy 12 megapixeles, ultraszéles látószögű, valamint egy 10 megapixeles, háromszoros optikai zoomolásra alkalmas telefotólencsét kaptak a mobilok. A cég elmondása szerint továbbá javult a HDR, az éjszakai fotózás, valamint a portréfotók és portrévideók minősége is – hogy milyen mértékben, az majd a gyakorlatban kiderül.

Mindezek mellett 6,1, valamint 6,6 hüvelykes, 120 Hz-es, Dynamic AMOLED 2X és Vision Booster technológiával ellátott kijelzők, 3700 mAh-s / 4500 mAh-s akkumulátorok, alumíniumkeret és üveg hátlap jellemzi a készülékeket, amelyek négy különböző színben érhetők el: fantomfekete, fantomfehér, zöld és rózsaarany borítások közül választhatunk.

A sebességért a híreszteléseknek megfelelően a Samsung saját gyártású, 4 nm-es, Exynos 2200-as lapkája gondoskodik. Az alapmodellek 8 GB memóriával és 128 GB tárhellyel rendelkeznek, de felár ellenében természetesen nagyobb, 256 GB-os tárhelyet is választhatunk.

A hazai árak a következőképpen alakulnak:

S22

8/128 GB – 334 990 Ft

8/256 GB – 354 990 Ft

S22+

8/128 GB – 409 990 Ft

8/256 GB – 429 990 Ft

Az S22 Ultra esetében a Samsung mindent beleadott, az S21 Ultrához képest ugyanis hatalmas az előrelépés, tulajdonképpen minden megváltozott. Persze a szivárogtatások ezúttal is valósak voltak: az S22 Ultra titkon a 2020-ban cserben hagyott Note család utódja, így természetesen S-Pen-támogatottsággal és integrált dokkolóval is rendelkezik.

A kijelző ezúttal is 6,8 hüvelykes, a Samsung Vision Booster technológiának köszönhetően azonban már 1750 nites maximális fényerőre is képes. A szemkápráztató és valósághű színekről a Dynamic AMOLED 2X panel gondoskodik, a képfrissítési gyakoriság pedig – akárcsak az előd esetében – ezúttal is 1 és 120 Hz között váltakozhat.

Az S22 Ultra négy kamerával operál: egy 108 megapixeles, széles látószögű, egy 12 megapixeles, ultraszéles látószögű, valamint két, egyenként 10-10 megapixeles telefotólencsét kapunk – az előbbi háromszoros, míg az utóbbi tízszeres optikai zoomolásra ad lehetőséget. A kristálytiszta fotókért a Samsung eddigi legnagyobb, 2,4 μm pixeles szenzorja felel, amely az elődjénél merőben több fényt – ezáltal adatot – képes befogadni. Természetesen az S22 Ultrában is fellelhető a 100-szoros digitális zoom, amely az új képfeldolgozó egység mesterséges intelligenciájának köszönhetően tisztább képet készít, mint valaha, de akárcsak az alap S22 modellek esetében, itt is jobb lett a HDR, valamint javult a portréfotók és portrévideók minősége is.

A mobil belsejében a Samsung saját gyártású, Exynos 2200-as, 4 nm-es chipje kapott helyet, amelyet 8 vagy 12 GB memória egészít ki a tárhelytől függően, az egész napos üzemidőért pedig egy 5000 mAh-s akkumulátor gondoskodik. Színek tekintetében az Ultra esetében sem lesz hiány, akárcsak az S22 modelleknél, itt is választhatunk fantomfekete, fantomfehér és zöld színek közül, az Ultra modell azonban még egy különleges, burgundi vörös színben is elérhető lesz. A ma bemutatott készülékek persze mind Android 12-vel és a Samsung legújabb, 4.1-es One UI felületével kerülnek a boltok polcaira.

A csúcsmodell hazai árai a következőképp alakulnak:

S22 Ultra

8/128 GB – 489 990 Ft

12/256 GB – 529 990 Ft

12/512 GB – 569 990 Ft

A Samsung legerősebb mobiljának alapmodellje tehát 25 ezer forinttal többe kerül, mint vetélytársa, az iPhone 13 Pro Max, az S22 Ultra esetében azonban alacsonyabb felárral juthatunk hozzá a nagyobb tárhellyel rendelkező, 512 GB-os modellhez.

A ma bemutatott termékekben fellelhető műanyag egyébként 100 százalékban újrahasznosított, a Samsung bevallása szerint azok kizárólag a Föld nagyvizeiből kihalászott műanyag hulladékból származnak – az Apple mellett tehát a Samsung is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a környezettudatosságra – így egyik új S szériás mobil dobozában sem lesz töltőfej.