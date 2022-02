Az elmúlt évtizedekben megszaporodtak a kedvtelésből tartott kutyák kognitív és szociális készségeivel kapcsolatos összehasonlító kutatások, amelyekben élen járnak az ELTE etológia tanszékének munkatársai. Egyre több tanulmány bizonyítja, hogy milyen intenzív hatással van a gazda viselkedése a kutyára, és milyen rengeteg mindent képesek megtanulni tőlünk kedvenc háziállataink. Most az emberek közti különbségtételről és a szemkontaktus hatásáról olvashat bővebben.

A kutyatulajdonosokat valószínűleg nem fogja sokkolni, hogy a kutyák sokszor humánusabb viselkedést mutatnak, mint az emberek. Biztos azok is ismernek emberi kutyákat, akiknek egyébként nincs, hiszen több mint kétmillió eb van az országban – akkor is beléjük futunk, ha nem akarjuk. De miért ne akarnánk, ha egyre több tanulmány bizonyítja, hogy a kutyák képesek olvasni az arckifejezésünkből, empatikusak, féltékenyek és még televíziót is néznek? Saját szomszédságomban élt Terka, a foxi, akit órákra ott lehetett hagyni a tévé előtt, de volt esze: csak a Nat Geót volt hajlandó nézni.

De hogy ragadtak a kutyákra az emberi tulajdonságok? Valószínűleg a farkasokból háziállattá fejlődés útján, 11-16 ezer évvel ezelőtt, mondják a szakértők.

Az, hogy odafigyelnek ránk, jól kijönnek velünk és tolerálnak minket, bizonyos jellemvonások kialakulását eredményezte, amelyek gyakran a saját viselkedésünket tükrözik vissza

– mondja Laurie Santos, a Yale Egyetem kutyakutató laboratóriumának igazgatója.

Embertársaink megfigyelése a társas interakciók központi eleme, mert segít minket abban, hogy felismerjük a jó vagy rossz szándékkal közeledő embereket. Az Animal Behavior folyóirat 2015. augusztusi számában megjelent tanulmány szerint a kutyák is megfigyelik és feldolgozzák az emberek viselkedését. A 45 kutya részvételével végzett kísérletben az embereket segítőkre (egymást segítették), közömbösökre és nem segítőkre osztották.

A kutyák látták, hogy viselkednek egymással a különböző csoportok tagjai, majd amikor jutalomfalatot ajánlottak nekik, csak a közömbösektől és a segítőktől fogadták el a finomságot.

Ugyanezt az attitűdöt egyébként kisgyerekeknél is megfigyelték.

A tekintet követése az embereknél és sok állatnál is (például csimpánzoknál, kecskéknél, delfineknél) ösztönös, mivel segít tájékoztatni az egyedet a közelgő veszélyről

– mondja Lisa Wallis, a bécsi Állatorvostudományi Egyetem kutatóintézetének PhD-hallgatója.

Korábban azt hitték, hogy a kutyák csak akkor követik az emberi tekintetet, ha ételre vagy játékra számítanak, de egy új tanulmány szerint a kutyák (feltéve hogy nem kiképzett kutyák) követik az emberi tekintetet az üres helyekre is. Egy kísérletben kolbásszal csábították a kutyákat, de a lelkükre kötötték, hogy ne vigyék el. Csak akkor engedelmeskedtek, ha a gondozó odafigyelt rájuk, és szemkontaktust létesített velük.

A közelmúltban végzett kísérletek során Wallis és munkatársai 145, különböző képzettségű és életkorú border collie-t vizsgáltak meg.

A kutatók azt szerették volna tudni, hogy az életkor, a szokás vagy a képzettség befolyásolja-e a kutyák azon hajlamát, hogy kövessék az ember tekintetét.

Wallis figyelte a kutyák reakcióit, miközben egy ajtót nézett. Nagyon meglepődött, amikor azt látta, hogy csak a képzetlen border collie-k követik a tekintetét, a kiképzett állatok nem. Talán azért, mert ők a képzés során azt tanulják meg, hogy az ember arcára összpontosítsanak, ne arra, amit néz.

Miután Wallis és munkatársai mindössze öt perc alatt megtanították a képzetlen kutyáknak, hogy nézzék az arcát, Wallis rájött, hogy elkezdtek nem figyelni arra az ösztönükre, hogy kövessék a tekintetét. Még meglepőbb, hogy a képzetlen kutyák szeme gyakran zavartan járt oda-vissza közte és az ajtó között. Ezt a viselkedést, amelyet korábban csak az embereknél és a csimpánzoknál tapasztalták, kettős nézésnek (double looking) is nevezik.

A kísérlet tanulsága Wallis szerint, hogy a kutatóknak mindig meg kell vizsgálniuk, képzett állatokkal dolgoznak-e. Legújabb kísérleteikben Wallisék azt vizsgálják, hogy a különböző korú kutyák hogyan memorizálják feladataikat, és emlékeznek-e rájuk hónapokkal később. Az öregedés a hosszú távú memória és a logikus gondolkodás hanyatlását okozza a kutyáknál ugyanúgy, mint az embereknél. Talán már csak néhány hónap, és kiderül, hogy az idős kutyákat az idős emberekhez hasonlóan meg lehet tanítani új ismeretekre, csak lassabb tempóban fognak tanulni.

(Borítókép: Alex Halada / AFP)