Az év emlőse olyan könnyű, mint egy zacskó sütőpor, és igazi kaszkadőr

Az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működteti a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével azt a kezdeményezést, amelyben önkéntesek bevonásával 18 védett növény- és állatfaj elterjedési és veszélyeztetettségi adatait gyűjtik 2009 óta. Nyolc éve indították útjára Az év emlőse kezdeményezést, amelynek alkalmából egész éves eseménysorozattal hívják fel a figyelmet a kiválasztott védett vagy fokozottan védett emlősfaj és környezete fontosságára, jellemzőire.

A törpeegeret választotta 2022-ben az év emlősének a program. A törpeegér a legkisebb rágcsálónk, mindössze annyit nyom egy levélmérlegen, mint egy zacskó sütőpor. Tudományos neve, a Micromys minutus is 10 és 15 centiméter közötti, apró termetére utal, bár ennek is a felét önmagához képest hosszú farka adja. Az egér háta vörhenyes barna, oldala világosabb, míg hasa egészen fehér.

A Herman Ottó Intézet beszámol róla, hogy a törpeegér elterjedése és állománya Európában visszaszorulóban van, elsősorban a magas kórós mezsgyék, vízparti nádasok, a cserjés erdőszélek és a sűrű sövények számának, kiterjedésének csökkenése miatt. Ezért is esett a választás idén erre a kevéssé ismert fajra. A döntés lehetőséget ad arra is, hogy sérülékeny élőhelyeinek védelmére is felhívják a figyelmet.

Az év emlősének választott faj Magyarországon 2012 óta védett, pénzben kifejezett értéke 25 ezer forint. Bár hazánk egész területén, a számára alkalmas élőhelyfoltokon előfordul, a természetben ritkán kerül szem elé. Ezt rejtőszínezetén és apró termetén túl sűrű növényzetű élőhelye is magyarázza.

Az egész éven át tartó rendezvénysorozat keretében az adott fajról, valamint élőhelyéről szóló tudományos és népszerűsítő programokat szerveznek, gyermekeknek és fiataloknak szóló pályázatokat hirdetnek meg. Az idei eseményeket, programokat a Vadonleső honlapján, közösségi oldalain, valamint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján és közösségi felületein követhetik az érdeklődők – számolt be az MTI.