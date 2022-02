Egy magyar horgász 150 kilós halat fogott a guyanai dzsungelben

Rekordsúlyú, 150 kilós halat fogott egy magyar horgász a dzsungelben.

A világutazó Döme Gábor profi horgász február elején töltött el egy hetet Dél-Amerikában, a Guyana dzsungelben. Ez idő alatt sikerült horogra kerítenie a hatalmas halat. Az esetről a profi horgász a Facebook-oldalán számolt be.

A halat hatalmas termete miatt alig tudták kézben tartani. A világjáró elmondása szerint az is csoda, hogy a fotó elkészülhetett. Kiemelte, hogy a hal súlyát csak a vastagságából és a hosszából tudta megállapítani, mivel az arapaimákat tilos partra emelni és mérlegelni.

A horgász hozzátette:

Többet is sikerült fogni, illetve több másfajta, különleges és veszélyes hal is horogra akadt, amelyeket, miután hazatértem, be fogok mutatni!