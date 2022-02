Új dinoszauruszfajt fedeztek fel Argentínában, csak karja nincs

A Journal of Vertebrate Paleontology című amerikai szaklapban jelent meg a tanulmány, miszerint ez az új dinoszauruszlelet nagyban eltér az Argentínában korábban kiásott, számos abeliszaurida csontvázától. Ez bizonyíték arra, hogy nagyon sokat nem tudunk még a a késő-kréta időszak élővilágáról, mely a dinoszauruszok korának utolsó fázisa volt, a tömeges kihalás előtt.

Fotó: Fred Wierum / Wikipedia A Carnotaurus sastrei hasonlíthat a most felfedezett fajra

Ábel legfiatalabb gyíkjai nagyjából 75-65 millió évvel ezelőtt élhettek a koponyarész-kövület leletének vizsgálata alapján. A dinoszauruszok tömeges kipusztulása nagyjából 66 millió évvel ezelőttre tehető. Ennek az újonnan felfedezett fajnak a körülbelül 70 millió éve élt Guemesia Ochai lehetett az őse. Az abeliszauridák leleteit idáig, főleg a mai Afrika, Dél-Amerika és India területein találták – írta az MTI. A koponya-leletet Los Blanquitos-ban ásták elő, Amblayo közelében, Argentína északi részén.

Több százmillió évvel ezelőtt volt a földön egy kontinens, amit ma Gondawa szuperkontinensnek nevezünk. Ezen a hatalmas kontinensen az abeliszaurida-fajok voltak a csúcsragadozók. Képesek voltak nagytestű áldozataikat mellső lábaik nélkül is leteríteni. Ezeknek a dinoszauruszoknak még a tirannoszaurusz rexnél is rövidebb karjaik voltak és úgy tűnik, az evolúció során olyan fajok is kialakulhattak, melyeknek nem is nőtt mellső karja, mivel amúgy sem használhatták szinte semmire azokat az apró karokat. Legalábbis az új régészeti lelet Argentínából erre utal.

Argentínában ezelőtt érdemben csak a déli részeken találtak abeliszaurida leleteket, az északi részen csak keveset. Máig az országban 35 Ábel-gyíkfajt azonosítottak.