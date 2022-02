Egy új vizsgálat szerint a koronavírus a herékben is előfordulhat, ott komoly károsodást okozhat. Az igazán rossz hír, hogy a kezdeti fertőzés után hosszú idővel is.

A Covidnak számos hosszú távú szövődménye már eddig is ismert volt. Most azonban egy friss, még szakmai lektorálásra váró vizsgálat szerint a koronavírus a herékben bujkálhat, akár hosszabb időn keresztül is. A kérdés aktualitását az adja, hogy mind a koronavírus-betegséggel, mind pedig a védőoltásokkal kapcsolatban felvetődött a gyermeknemző-képesség befolyásolása. Ehhez a témához ad most új adalékot egy brazil vizsgálat, amelyben Covidban elhunyt férfi betegek heréit vetették alá szövettani, molekuláris és mikrobiológiai vizsgálatoknak.

az eredmények szerint a betegek heréiben a vírus egyrészt komoly károsodást okozott, másrészt pedig aktív, fertőző és szaporodóképes formában is jelen volt, a kezdeti fertőzés után igen hosszú idővel is.

A dolog egyik magyarázata az lehet, hogy a herékben különösen nagy számban találhatók a koronavírus sejtekbe történő belépéséhez szükséges receptorok, vagyis az úgynevezett ACE 2 érzékelői. A tanulmány szerzői szerint ez valamelyest akár azt a megfigyelést is magyarázhatja, miszerint a Covid férfiakban gyakran súlyosabb lefolyást mutat.

A TANULMÁNYBAN VIZSGÁLT, COVIDBAN ELHUNYT FÉRFI BETEGEK OLTATLANOK VOLTAK VALAMENNYIEN, EZÉRT A VÉDŐOLTÁS HATÁSA ERRE A KÉRDÉSRE JELENLEG NEM ISMERT.

A betegeknek korábban nem volt semmilyen ismert, a heréket érintő betegségük, valamennyiüknek voltak gyermekeik, viszont gyakori volt köztük a magas vérnyomás és a cukorbetegség. További érdekesség, hogy a betegeknek a koronavírus-fertőzés után sem volt semmilyen, ezt a szervet érintő panaszuk. Jogos tehát a szerzők által használt kifejezés, miszerint a vírus a betegek heréiben „bujkált”, tehát jelen volt, szaporodott, és károsította is a heréket, de semmilyen panaszt nem okozott. A vizsgálat során a szerzők kimutatták a vírus fehérjéit és örökítőanyagát is a betegek heréiből, jóval a koronavírussal történt megfertőződés után. A szövettani vizsgálatok a here legkülönbözőbb sejtjeinek nagyfokú károsodását mutatták ki, ami többek között arra is utalhat, hogy a spermiumszintézis károsodásához vezethet a koronavírus-fertőzés.

EZ PEDIG TERMÉSZETESEN BEFOLYÁSOLHATJA A NEMZŐKÉPESSÉGET.

A vizsgálat során a szerzők a férfi nemi hormonok szintjének 30-szoros csökkenését is kimutatták a vizsgált betegek heréiben. Ez viszont már nem csak a nemzőképesség miatt fontos. Lényeges kiemelni, hogy a tanulmány szerzői nem vizsgálták, hogy a betegek ondójában megjelenik-e a koronavírus. Korábban már napvilágot láttak erre vonatkozó adatok, de a kérdés még nincs véglegesen lezárva.

Ez viszont érthető okokból mielőbbi tisztázásra szorul, mivel felvetheti a koronavírus nemi úton történő terjedésének lehetőségét is. Erre jelenleg nincs közvetlen bizonyíték. A spermiumok számának csökkenését a koronavírus-fertőzés után korábban egy másik, belga vizsgálat is kimutatta már, ott azonban egy kissé eltérő betegcsoportban azt tapasztalták, hogy három hónappal a fertőzés után a spermiumok száma visszatér az eredeti szintre. Ebben a vizsgálatban fiatalabb férfiak vettek részt, és kevésbé súlyos Covid-tünetekben szenvedtek, mint a fentebb említett brazil vizsgálat résztvevői. A heréket egyébként más vírusok is károsíthatják, például a Zika és az Ebola kórokozói, illetve még jellemzően a mumpsz. Az utóbbi ellen azonban már régóta létezik hatásos, sőt kötelező védőoltás.

A cikk szerzője allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP)