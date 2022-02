TikTokot csinál a Facebookból Zuckerberg

Korábban már az Index is beszámolt a TikTok töretlen népszerűségéről, a kínai alkalmazás ugyanis már-már felfoghatatlan számokat produkál, tavaly szeptemberben átlépte a havi egymilliárd aktív felhasználót, magát az alkalmazást pedig közel négymilliárdszor töltötték már le – nem meglepő tehát, hogy a Meta is felfigyelt minderre.

A Reels elnevezés még a 2019-es év végén tűnt fel az Instagramon, azzal a szándékkal, hogy leváltsa elődjét, az IG TV-t, mellyel igazából a Meta sem tudta, hogy mit akar kezdeni, abban reménykedett, hogy a tartalomkészítők majd kitalálják – végül azonban még nekik sem sikerült. A formátumot első körben csak Brazíliában, Franciaországban, Németországban és Indiában jelentették meg tesztjelleggel, tavaly november óta azonban már minden felhasználó számára elérhető.

Zuckerberg most ezt a minimum 15, de maximum 180 másodperces videókra építő formátumot szeretné implementálni a Facebook hírfolyamába is.

A Reels már most is a leggyorsabban növekvő tartalmi formátumunk, így ma világszerte mindenki számára elérhetővé tesszük a Facebookon. Szeretnénk, ha a Reels lenne a legjobb hely az alkotók számára, ahol kapcsolatba léphetnek a közösségükkel, és megélhetést biztosíthatnak, ezért új monetizációs eszközöket is bevezetünk