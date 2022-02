Korábban már számtalanszor foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy lehallgat-e minket a mobiltelefonunk, illetve azzal is, hogy miért kerülnek elénk néhanapján rémisztően releváns hirdetések. Az első kérdésre a válasz természetesen az, hogy nem, nem hallgat le minket semmilyen készülékünk, az emberi beszélgetés ugyanis még mindig túl komplex ahhoz, hogy a valódi szándékokat és szükségleteket automatikusan ki lehessen belőle bogozni úgy, hogy arra targetálást lehessen alapozni – de akkor hogyan térképezi fel érdeklődési köreinket például a Google?

A válasz legnagyobb része a keresési előzményeinkben, az elolvasott cikkekben és a megnézett YouTube-videókban rejlik, az érdeklődési körök alapján a keresőóriás ugyanis meglepően pontos jellemzést tud adni rólunk – mert bár mind azt hisszük, hogy egyediek és utánozhatatlanok vagyunk, preferenciáink valóban meglepően megegyezőek az azonos nem- és korcsoportokban.

Hol találom a saját elemzésemet?

A Google egyáltalán nem dugta el a felhasználók elől ezt a felületet. Nyisson meg egy tetszőleges Google-szolgáltatást (YouTube, Gmail, Google kereső stb.), majd a jobb felső sarokban keresse meg a profilját és kattintson rá. A lenyíló menüben válassza ki a Google-fiók kezelése lehetőséget, majd ezután az Adatok és adatvédelem fülre kattintva görgessen le egészen addig, míg meg nem látja a Hirdetésbeállítások feliratot. Itt már csak a Hirdetések személyre szabása fülre kell kattintania és máris megnézheti, milyen adatokat gyűjtött össze önről a Google.

Csak az egyik fiókomról készít profilt

Érdekesség, hogy bár két Google-fiókkal rendelkezem – egy személyessel és egy munkahelyivel – a Google csak az utóbbiról készít profilt, a személyes fiókomnak a hirdetés beállításai között alapértelmezetten ki van kapcsolva a profilozás, melyet magam sem tudok felülírni, a felületen csak ezzel az üzenettel találkozom:

A hirdetések nem szabhatók személyre ebben a fiókban, a Google nem jelenít meg hirdetéseket fiókadatai alapján

– így tehát valamilyen okból kifolyólag, még ha tótágast állok, sem fogok személyre szabott hirdetéseket kapni, melyek pontos okára sajnos a cikk írásának pillanatáig magam sem jöttem rá, azonban több elképzelésem is van:

Mivel YouTube Prémium előfizető vagyok, a Google kvázi tiszteletben tartja a személyemet, és nem készít profilt rólam a keresési előzményeim alapján. Ugyanis a platformon, ahol a legtöbb reklámját adhatná el számomra, eleve nem jeleníthet meg semmit sem.

A személyes Google-fiókomhoz tartozó email-címhez egy Apple ID is párosítva van, a telefonomon pedig az iOS 14.5 megjelenése óta minden alkalmazás számára megtiltottam, hogy az alkalmazásokon kívül végzett internetes tevékenységemet kövessék és ez alapján hirdetési profilt hozzanak létre, így tulajdonképpen a Google sem tud semmit sem tenni – ennek részleteiről az alábbi cikkünkben írtunk tüzetesebben.

„Szerencsémre” azonban még mindig kéznél volt a munkahelyi fiókom, melyet ugyan valóban kevesebbet használok, a keresőóriás mégis félelmetes pontossággal tudott egy-egy tényt megállapítani rólam, de persze bődületes badarságok is szerepeltek a felsorolásban. Lássuk:

A Google hirdetéskezelője szerint magyarul és angolul beszélek, mellyel egyet kell értenem, valamint abban sem tévedett, hogy 20 és 31 év közötti, Budapesten élő, egyetemista férfi vagyok, aki jelenleg is párkapcsolatban él. Igen, ezeket mind eltalálta, az első hibás megállapítás azonban meglepően szintén a párkapcsolati státuszomhoz kapcsolódott, a Google szerint ugyanis házasságban élek, ez azonban egyelőre még nincs így.

Szintén helyesen szűrte ki a keresési előzményeimből a Google, hogy érdekel a főzés, valamint azt is, hogy a párommal állattartók vagyunk, pontosabban azt is megállapította, hogy macskáink vannak, ami azonban talán még ennél is félelmetesebb, az az, hogy kerek perec megmondta, hogy jelenlegi lakásunkat minden bizonnyal béreljük – ami szintén igaz. Helyesen megállapította továbbá, hogy szeretem a popot és az alternatív rockot, mint zenei műfajt, szeretek olvasni, érdekel a környezetvédelem, a szabadidőmet szívesen töltöm videójátékozással, de még azt is tudta, hogy PlayStation-tulaj vagyok, ha pedig mindez nem lett volna még elég,

lezárásként azt is megállapította, hogy nincsenek gyerekeim, tehát nem vagyok szülő.

Ezek voltak tehát azok a lényegesebb információk, melyeket helyesen állapított meg a keresőóriás, szerencsére a jelzők nagyobb része azonban még így a helytelen kategóriába sorolható, nem rajongok ugyanis például sem a politikáért, sem a kosárlabdáért, a Google szerint azonban élek-halok ezekért a dolgokért.

Hogyan szerzik rólunk ezeket az adatokat?

Nem, ez nem varázslat. A Google felületén a következő szöveg olvasható azzal kapcsolatban, hogy a rendszer hogyan szabja személyre a hirdetéseket:

A hirdetések személyre szabása a Google-fiókjában ön által megadott információk, a Google-lal partneri viszonyban álló hirdetőktől származó adatok, valamint az ön Google által feltételezett érdeklődési körei alapján történik. Válassza ki a kívánt tényezőt, ha többet szeretne megtudni róla, vagy ha módosítaná a beállításait.

Lehetőségünk van tehát egyesével kikapcsolni az egyes érdeklődési körökre vonatkozó további adatgyűjtést, ha talán valamit túl személyesnek éreznénk, a legjobb azonban, hogy akár egy az egyben véget vethetünk a keresőóriás további profilozásának.

Hogyan kapcsolhatjuk ki?

Szerencsére nem kell komolyabb erőfeszítést fektetnünk a profilozás kikapcsolásába, elég csak a már korábban is említett felület tetejére görgetni, és a Hirdetések személyre szabása nevű csúszkára bökni, majd a felugró ablakban a Kikapcsolás gombra kattintani. Mindez a következőkkel fog járni:

Továbbra is megjelennek hirdetések, de előfordulhat, hogy azok kevésbé bizonyulnak majd hasznosnak és relevánsnak.

Nem tud preferenciákat megadni a hirdetésekhez és hirdetőkhöz.

Nem menti a rendszer a hirdetésekkel kapcsolatos választásait.

Összességében tehát a jövőben egy sokkal általánosabb és egyes esetekben akár zavaróbb hirdetési élményben lesz része, de legalább biztos lehet benne, hogy nem készül profil önről az internetezési szokásai alapján – legalábbis a Google által. Egy korábbi cikkünkben ugyanis éppen azt veséztük ki, hogy a Facebook is rengeteg adatot tárol a felhasználóiról.

(Borítókép: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images)